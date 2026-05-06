القنصل العام لمصر في ميلانو يستقبل البابا تواضروس

استقبل القنصل العام وليد عثمان قنصل عام جمهورية مصر العربية في ميلانو قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لدى وصوله إلى مدينة فينيسيا الإيطالية قادما من النمسا، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى إيطاليا، وتتضمن عددا من الفعاليات الرعوية واللقاءات مع أبناء الجالية المصرية.

تأتي زيارة البابا تواضروس الثاني إلى إيطاليا في إطار حرص قداسته على متابعة أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الخارج، وتقديم الرعاية الروحية لهم، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم وكنيستهم الأم.

من جانبه، أكد القنصل العام أهمية زيارة البابا تواضرس إلى إيطاليا، وما تحمله من رسائل روحية وإنسانية تعكس القيم الأصيلة للكنيسة المصرية، ودورها في نشر المحبة والسلام، فضلا عن تعزيز التماسك بين أبناء الجالية وخاصة بين الشباب، ودعم الاندماج الإيجابي في المجتمعات التي يعيشون فيها.