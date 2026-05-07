قداسة البابا تواضروس يصلي عشية عيد القديس مارمرقس بڤينيسيا | صور

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم عشية عيد استشهاد القديس مار مرقس الرسول الإنجيلي كاروز الديار المصرية، في الكاتدرائية التي تحمله اسمه، بمقر بطريركية الأقباط الأرثوذكس بأوروبا، بڤينيسيا.

صلاة عشية مارمرقس الرسول

شارك في صلوات العشية الآباء مطارنة وأساقفة إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أوروبا وأمريكا وأستراليا، والآباء أعضاء سكرتارية المجمع المقدس.

ويُعد القديس مار مرقس الرسول أحد السبعين رسولًا، وهو كاتب أقدم الأناجيل الأربعة، كما يُعرف بلقب “كاروز الديار المصرية” لأنه أول من بشر بالمسيحية في مصر، وأسّس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمدينة الإسكندرية، ونال إكليل الشهادة عام ٦٨م.