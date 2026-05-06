قداسة البابا تواضروس يفتتح مؤتمر إيبارشيات المهجر بڤينيسيا | صور

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الثلاثاء، مؤتمر إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أوروبا وأمريكا وأستراليا، وذلك فى كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بڤينيسيا في مقر بطريركية الأقباط الأرثوذكس بأوروبا.

يشارك في المؤتمر الذي يستمر حتى يوم السبت المقبل، 30 من الآباء المطارنة والأساقفة، بينهم سكرتارية المجمع المقدس، بينما اعتذر بعض الآباء عن عدم الحضور لظروف صحية.

أهمية التكامل بين الإيبارشيات

وفي كلمته الافتتاحية، تناول قداسة البابا الدور الرعوي والروحي الذي تقوم به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بلاد المهجر، مشيرًا إلى ما تتميز به من حفاظها على الإيمان الأرثوذكسي الأصيل، وارتباط أبنائها بالكنيسة الأم، إلى جانب اهتمامها بالخدمة الرعوية والتعليم ،الكنسي وخدمة الأجيال الجديدة في المجتمعات المختلفة.

وأكد قداسته على أهمية التكامل بين الإيبارشيات القبطية في الخارج، والعمل بروح المحبة والوحدة، بما يسهم في تقديم صورة حية للكنيسة القبطية ورسالتها الروحية والإنسانية في مختلف أنحاء العالم.

وتم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ خدمة الكنيسة فى المهجر.

يُذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني افتتح في أكتوبر من عام 2023 مقر بطريركية الأقباط الأرثوذكس بأوروبا في مدينة ڤينيسيا، الإيطالية التي تحتضن جسد القديس مار مرقس الرسول كاروز الديار المصرية، ودشن الكاتدرائية التي حملت اسم القديس مار مرقس، في اليوم التالي للافتتاح، ويشرف على المقر نيافة الأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا.