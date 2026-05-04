البابا تواضروس يختتم زيارته للنمسا ويصل فينيسيا

وصل إلى مطار فينيسيا الدولي، منذ قليل، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قادمًا من ڤيينا عقب انتهاء زيارته الرعوية للنمسا، والتي بدأها يوم الاثنين الماضي، ضمن جولته الخارجية الحالية.

وتعد ڤينيسيا بإيطاليا ثالث محطات جولة قداسة البابا، التي بدأت بزيارة تركيا ثم النمسا.

كان في وداع قداسته بمطار ڤيينا السفير محمد نصر سفير مصر في النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالنمسا، والقنصل المصري المستشار محمد البحيري.

صلاة القداس الإلهي 

كان قداسة البابا قد صلى صباح أمس قداس الذكرى العاشرة لتدشين كاتدرائية العذراء المنتصرة ورئيس الملائكة ميخائيل بڤيينا، وهي الكاتدرائية التي أهداها غبطة الكاردينال كريستوف شونبورن رئيس أساقفة النمسا السابق للكنيسة الكاثوليكية،  للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتسلمها ودشنها قداسة البابا في مايو ٢٠١٦. كما شهد قداسته مساء أمس الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة.

كان قداسة البابا قد افتتح خلال الزيارة لقاء شباب عدد من إيبارشيات أوروبا "نور وملح"، شارك فيه ٣٢٦ شاب وشابة من ١٠ من إيبارشيات القارة الأوروبية، وألقى المحاضرة الافتتاحية والتي دارت عن "صورة إنسان المسيح الكامل". كما التقى الشباب في حوار مفتوح أجاب خلاله على أسئلتهم.

واجتمع قداسة البابا مع مجمع رهبان دير القديس الأنبا أنطونيوس بأوبرزيبنبرون، ڤيينا، وتحدث معهم في موضوع بعنوان "ملامح إنسان القيامة".

وعلى الصعيد الرسمي استقبل قداستَه في المطار السفير المصري محمد نصر وأقام السفير حفل عشاء على شرف قداسة البابا حضره سفراء عدد من الدول.

كان في استقبال قداسة البابا لدى وصوله أصحاب النيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، والأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا والمشرف على مقر الكنيسة في ڤينيسيا، وتوجه قداسته إلى كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بڤينيسيا (مقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أوروبا) حيث صلى صلاة الشكر.

بعد توقف 18 عاماً.. مصر تستأنف تصدير الخيول إلى العراق

