البابا تواضروس: 80% من الأزمات الأسرية في طريقها للحل بالقانون الجديد

في ظل الجدل الدائر حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد، خرج البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ليوضح عددا من النقاط المهمة، كاشفا فلسفة القانون وأهدافه في معالجة الأزمات الأسرية، وذلك خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة CTV.

وأكد البابا تواضروس الثاني، أن التعديلات تستهدف تحقيق قدر أكبر من الاستقرار وحل نسبة كبيرة من المشكلات القائمة.

القانون يعالج 80% من الأزمات

كما أكد قداسته أن وجود آراء واعتراضات حول القانون أمر طبيعي، نظرًا لاختلاف ظروف كل حالة، حيث ينظر كل شخص إلى الموضوع من زاوية تجربته الشخصية، إلا أن الهدف الأساسي يظل معالجة الأزمات بشكل واقعي وفعال.

وأوضح أن القانون الجديد يمكن أن يسهم في حل ما يقرب من 70% إلى 80% من المشكلات، وهو ما يُعد تقدما كبيرا مقارنة بالوضع السابق، خاصة في ظل تعقد بعض القضايا التي كانت تستمر لسنوات طويلة دون حسم.

وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي كانت تواجه الكنيسة سابقا، وجود حالات تظل معلقة لمدة قد تصل إلى 10 أو 12 عاما دون صدور حكم، مما كان يقيد دورها، بينما في التعديلات الجديدة أصبح هناك تنظيم أوضح، حيث ينتهي القاضي من الإجراءات القانونية، ثم تمارس الكنيسة دورها الرعوي، كما تطرق إلى مسألة التفريق المدني.

وأوضح أن إطالة أمد النزاعات يمثل عبئا خاصا على المرأة، نظرا لارتباط الوقت لديها بمرحلة الخصوبة، على عكس الرجل الذي قد يكتسب خبرات مع مرور السنوات.

ولفت إلى أن فترة الخصوبة لدى المرأة تمتد تقريبا من سن 15 إلى 45 عاما، بينما تُعد المرحلة من 25 إلى 35 عاما هي الأنسب للإنجاب من الناحية الصحية، وهو ما يجعل سرعة الفصل في القضايا أمرا ضروريا.

واختتم البابا تواضروس الثاني تصريحاته بالتأكيد على أن الاختيار السليم لشريك الحياة من البداية يظل العامل الأهم في بناء أسرة مستقرة، وتجنب العديد من الأزمات مستقبلا.

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

كيلو البانيه بـ 230 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين 4 مايو

هشام إبراهيم: الدول النامية الأكثر تضررا من التحديات الاقتصادية العالمية

هل تكفي الرخص الذهبية وحدها لتشجيع الاستثمار؟.. رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ يجيب

كيف تنظر المنظمات الدولية إلى الإصلاحات الاقتصادية في مصر؟.. كاتب صحفي يوضح

مهرجان السيارات المعدلة والدراجات النارية ينظم مسيرة من القاهرة إلى الإسكندرية

ضعي ملعقة خل على الدجاج قبل السلق.. نتيجة غير متوقعة

غلطات بسيطة في قلي البطاطس تجعلها تمتص الزيت أكثر

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفي بالثقافة التركية

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

