حوار من القلب بين البابا تواضروس وشباب أوروبا في النمسا.. صور

جرى، مساء أمس، حوار بين قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والشباب المشاركين لقاء شباب أوروبا الذي افتتحه قداسته في "أوبرزيبنبرون" مساء أول أمس.

ووجه الشباب أسئلة تمحورت حول الموضوع العام للقاء الذي يحمل عنوان "نور وملح" حيث جاءت الأسئلة كالتالي: كيف أكون سفيرًا للمسيح؟ وكيف - كابن لله - أواجه التحديات التي تقابلني في المهجر؟ وكمسيحي كيف أتعامل مع من يحملون قيمًّا تختلف وتتعارض مع إيماني مثل الإلحاد وغيره؟ وكيف أعرف خطة الله لحياتي؟ وغيرها من الأسئلة.

وفي لفتة جميلة تعبر عن مشاعر الشباب نحو أبيهم قداسة البابا، قدم كل شاب وردة لقداسته فتجمعت في يده باقة كبيرة من الورود المتنوعة حصيلة ما قدمه الشباب، وشكرهم قداسة البابا معبرًا عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة.

كان قداسة البابا قد افتتح مساء أول أمس، لقاء الشباب "نور وملح"، بقاعة بلدية أوبرزيبنبرون، بالنمسا، الذي يشارك في شباب من ١٠ من إيبارشيات أوروبا، بلغ عددهم ٣٢٦ شابا وشابة.