محمد عبدالجليل: بن شرقي لاعب «حلانجي».. وأرفض استمرار توروب مع الأهلي

أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي والزمالك السابق أن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يجب أن يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري على الرغم من الفوز على الزمالك في مباراة القمة.

وقال محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "أشرف بن شرقي لا يصلح للاستمرار مع الأهلي رغم هدفي القمة فهو بلغة الكرة لاعب حلانجي لا يظهر سوى في المباريات الكبيرة أو الجماهيرية فقط ويختفي طوال الموسم لذلك أرفض استمراره في القلعة الحمراء".



وأضاف عبد الجليل: "ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي يجب أن يرحل بنهاية الموسم الجاري كما كان القرار من قبل مجلس الإدارة قبل مباراة القمة والبحث عن مدرب جديد أفضل فنياً لقيادة القلعة الحمراء في الفترة المقبلة".

ويستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام نادي سموحة، مساء الثلاثاء 5 مايو 2026، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك على أرضية استاد برج العرب.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

تذاع مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة أون تايم سبورت2 ،بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.