موعد حسم الدوري .. رابطة الأندية تعدّل جدول الجولة الأخيرة | تفاصيل

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على إقامة مباريات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى ببطولة الدوري المصري يوم 20 مايو المقبل، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 15 من الشهر نفسه، وذلك في ظل اشتعال المنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية.

صراع مشتعل على القمة والمقاعد الإفريقية

يأتي قرار تعديل الموعد مع استمرار الصراع القوي على درع الدوري، إلى جانب المنافسة على بطاقات التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في النسخة المقبلة.

ويتصدّر نادي الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متساويًا مع نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني، بعد مرور 24 جولة، حيث حقق الزمالك 15 انتصارًا و5 تعادلات مقابل 4 هزائم، وسجل لاعبوه 37 هدفًا واستقبلت شباكه 17.

في المقابل، يحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حقق خلالها 13 فوزًا و8 تعادلات وتلقى 3 هزائم، مع تسجيل 39 هدفًا واستقبال 24.

توقيت موحد لضمان العدالة

وتسعى الرابطة إلى فرض ضوابط تنظيمية مشددة خلال الجولات الحاسمة، حيث سيتم إقامة مباريات الجولتين الأخيرتين في توقيت موحد، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتنافسة، خاصة في ظل تقارب النقاط.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الجدول النهائي وتوقيتات المباريات وفقًا لمجريات المنافسة، لضمان ختام قوي يليق بمستوى الإثارة الذي شهده الموسم الحالي من الدوري المصري.