ائتلاف أولياء أمور مصر: الوعي خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال

أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن بعض الأسر تنشغل بتوفير احتياجات المعيشة وتلبية متطلبات الأسرة، لكنها قد تغفل عن حماية الأطفال من المخاطر التي يتعرضون لها عبر شاشات الهواتف المحمولة، وهو ما يؤثر على حياتهم وسلوكهم.



وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب أن على كل أسرة متابعة أنشطة الأبناء، ومعرفة ما يشاهدونه عبر الهواتف، لضمان حمايتهم من المحتوى غير المناسب.

مخاطر وسائل التواصل



وأشارت إلى أن الدولة اتخذت خلال الفترة الأخيرة إجراءات للحد من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، من بينها إتاحة شرائح مخصصة لهم، بما يساهم في توفير بيئة استخدام أكثر أمانًا.

الوعي



ولفتت إلى أن الوعي يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال، موضحة أن الأنظمة الحديثة تتيح لولي الأمر متابعة استخدام الأبناء للأجهزة، وهو ما يعزز من سبل الحماية.



وأكدت أهمية الحوار داخل الأسرة، مشيرة إلى أن الأطفال يتعاملون مع الهواتف باعتبارها وسيلة ترفيه، ما يستدعي وضع ضوابط، مثل تحديد أوقات للنوم، والاتفاق على مدة زمنية لاستخدام الهاتف، بما يحقق التوازن في حياتهم اليومية.