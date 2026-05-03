التعليم تطالب المديريات بإحصاء رسمي بأعداد الحاصلين على “دراسات عليا” بالمدارس والإدارات

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عمل إحصاء دقيق بأعداد المعلمين و الاخصائيين و الموجهين و مديري و وكلاء المدارس و مديري و وكلاء الادارات التعليمية ، الحاصلين على مؤهلات الدراسات العليا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا الإحصاء سيتم وفقا للتصنيف النوعي والمراحل التعليمية المختلفة، مع تحري الدقة المتناهية في البيانات لضمان فاعلية التخطيط المستقبلى.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان هذا يأتي في إطار سعيها لبناء قاعدة بيانات شاملة محدثة تعكس الثقل الأكاديمي والمهني للكوادر التعليمية والإدارية بالميدان ، ذلك ايمانا بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة التعليمية .



وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى ان الفئات المستهدفة بالإحصاء:

- الهيئة التعليمية (معلمون - اخصائيون - موجهون).

- القيادات المدرسية (مديرو مدارس - وكلاء).

- الفئات الإدارية (مديرو إدارات تعليمية - وكلاء إدارات).



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدرجات العلمية المطلوب حصرها هي : (دبلوم تربوي - دبلوم مهني - دبلوم خاص - ماجستير - دكتوراه).



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عدم يتم تضمين الحاصلين على الماجستير المهني او الدكتوراه المهنية ضمن الإحصاء المطلوب.



وكلفت وزارة التربية والتربية والتعليم والتعليم الفني مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة الإلتزام بعمل هذا الإحصاء ، مشددة على ضرورة ارسال الإحصاء المطلوب في موعد اقصاه أسبوعين ؛ بحيث يتم الارسال على الإدارة المركزية لشئون المعلمين (الإدارة العامة لشلون القيادات التربوية) ، مع اعتبار الموضوع مهما