تشكيل ريال مدريد المُتوقع أمام إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد بقيادة مدربه ألفارو أربيلوا لاستئناف مشواره في بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، وذلك عندما يواجه نظيره إسبانيول مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين.

ملعب المباراة وتفاصيل المواجهة

تُقام المباراة على ملعب “كورنيلا”، حيث يسعى إسبانيول لاستغلال عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق الليجا. وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، خاصة مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة، خلف المتصدر برشلونة الذي يمتلك 85 نقطة. في المقابل، يتواجد إسبانيول في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة، ويأمل في تحسين موقعه والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر.

غيابات مؤثرة تضرب ريال مدريد

يعاني ريال مدريد من غيابات عديدة ومؤثرة قبل هذه المباراة، حيث يفتقد خدمات مجموعة من نجومه البارزين بسبب الإصابة، أبرزهم تيبو كورتوا وداني كارفاخال وإيدير ميليتاو، بالإضافة إلى أردا جولر ورودريجو جوس وكيليان مبابي. كما يغيب داني سيبايوس لأسباب فنية تتعلق بخلافات مع المدرب.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد أربيلوا على التشكيل التالي:

• حراسة المرمى: أندري لونين

• خط الدفاع: ألفارو كاريراس، دين هويسن، أنطونيو روديجر، ترينت ألكسندر أرنولد

• خط الوسط: جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي

• خط الهجوم: إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا