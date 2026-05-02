معلومة غريبة .. اكتشف علاقة لب البطيخ بخصوبة الرجال والبروستاتا

يعد لب البطيخ من الاشياء التي يحب تناولها عدد كبير من الأشخاص خاصة في فصل الصيف ولكن ما تأثيرها على صحة الرجال؟

ووفقا لموقع pharmeasy نكشف لكم علاقة لب البطيخ بسرطان البروستاتا.

يحسن خصوبة الرجال

في دراسة أجريت على الحيوانات (الدراسة رقم 10) ، أدى إعطاء مستخلص بذور البطيخ لذكور الفئران إلى تحسين صحة الحيوانات المنوية. ويعود ذلك إلى وجود خصائص مضادة للأكسدة في البذور. لذا، فإن إضافة بذور البطيخ إلى النظام الغذائي قد يُسهم في تحسين جودة الحيوانات المنوية، وهو أحد الأسباب الرئيسية للعقم عند الرجال.

تقليل خطر سرطان البروستاتا

تحتوي بذور البطيخ على نسبة عالية من الليكوبين وقد أشارت دراسات عديدة إلى أن استهلاك الليكوبين يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا كما ذكرت هذه الدراسات أن الرجال الذين يتناولون كميات كبيرة من الليكوبين قد يقللون من نسبة الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 25%، ويقللون من خطر الإصابة به بنسبة 44 %.