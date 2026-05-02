محافظ المنيا يرفع درجة الاستعداد إلى القصوى لمواجهة العاصفة الترابية

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والعواصف الترابية التي تشهدها المحافظة.

وأكد المحافظ أنه تم توجيه جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مشددًا على جاهزية غرف العمليات بالمراكز والمديريات الخدمية، وربطها على مدار الساعة بمركز السيطرة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ.

وأشار اللواء كدواني إلى رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الحيوية، خاصة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، إلى جانب المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، مع الدفع بفرق الطوارئ والتدخل السريع في المناطق الحيوية والطرق الرئيسية، والمتابعة اللحظية للموقف، بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية.

وشدد المحافظ على أهمية توعية المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال فترات سوء الأحوال الجوية، والالتزام بالتعليمات الصادرة، وتجنب التواجد أسفل الأشجار وأعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات وأكشاك الكهرباء أثناء نشاط الرياح الشديدة.

توخي الحذر

وتهيب محافظة المنيا بالمواطنين، وخاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة، الالتزام بقواعد المرور وخفض السرعات أثناء القيادة، مع توخي أقصى درجات الحذر، وسرعة الإبلاغ عن أي طارئ من خلال مركز السيطرة بالمحافظة على الأرقام: 0862342200 و 0862320001 ، أو إدارة خدمة المواطنين على الرقم: 01100585052، لضمان التعامل الفوري.