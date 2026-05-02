المنيا تطلق سلسلة لقاءات لترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك ومواجهة الشائعات

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن بناء مجتمع قوي ومتماسك يبدأ من رفع وعي الشباب والنشء بالقضايا المجتمعية، وفي مقدمتها ترشيد استهلاك الموارد، مشددًا على أهمية تعديل السلوكيات اليومية لتتحول إلى قوة داعمة لجهود الدولة في الحفاظ على مقدراتها وتحقيق التنمية المستدامة.

ووجّه المحافظ بضرورة التوسع في تنظيم اللقاءات والفعاليات التوعوية بمختلف مراكز وقرى ومدارس المحافظة، لترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للكهرباء والمياه، باعتبارها مسؤولية وطنية وأخلاقية، تسهم في ضمان الاستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد، مؤكدًا أن المواطن شريك أساسي في نجاح خطط التنمية من خلال تبني أنماط استهلاك واعية ومسئولة.

وفي هذا الإطار، نفذت إدارة الشباب والطلاب بديوان عام المحافظة سلسلة من اللقاءات التوعوية تحت عنوان “ترشيد الاستهلاك بين وعي الفرد ومسئولية المجتمع”، وذلك ضمن مبادرة وزارة التنمية المحلية “أنا متعلم مدى الحياة”، حيث تستهدف هذه اللقاءات رفع الوعي لدى مختلف الفئات، خاصة الشباب والنشء، بأهمية الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه، والتشجيع على الاعتماد على الأجهزة الموفرة، إلى جانب استعراض جهود الدولة في تطوير هذه القطاعات الحيوية.

مخاطر الشائعات

كما تضمنت اللقاءات التوعية بمخاطر الشائعات والأخبار المغلوطة التي تستهدف زعزعة الاستقرار، وضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وذلك من خلال تنسيق مشترك مع مديريات التربية والتعليم، والأوقاف، والكنيسة، وشركتي مياه الشرب والكهرباء، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى جميع فئات المجتمع.