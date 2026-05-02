محافظات

من داخل مركز السيطرة.. محافظ المنيا يتابع انطلاق الموجة 29 لإزالة التعديات

ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، انطلاق أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت اليوم السبت 2 مايو وتستمر حتى 17 يوليو 2026، تنفيذًا لتوجيهات الدولة، وفي إطار جهود استرداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأكد المحافظ، خلال متابعته اللحظية لسير الأعمال عبر شاشات مركز السيطرة، أن أجهزة المحافظة بكافة مراكزها ومديرياتها رفعت درجة الاستعداد القصوى، بالتنسيق الكامل مع جهات الولاية والأجهزة الأمنية، لضمان التنفيذ الفوري والحاسم لقرارات الإزالة، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفة أو تعدٍ على أراضي الدولة.

وأوضح اللواء كدواني أن الموجة الـ29 تستهدف إزالة جميع أشكال التعديات، سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو المتغيرات المكانية غير القانونية، مع تكثيف الحملات الميدانية اليومية، لمنع عودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة وفرض هيبة القانون، مؤكدًا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية واجب وطني، لما تمثله من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية، كما وجه رؤساء المراكز بعدم مغادرة نطاق عملهم طوال فترة تنفيذ حملات الموجة، مع تكثيف الحملات على المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها في المهد، حيث تم رصد 21 متغيرًا حتى الآن، وتمت إزالتها والتعامل معها على الفور.

ودعا محافظ المنيا المواطنين إلى سرعة تقنين أوضاعهم، والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة في هذا الشأن، لتفادي التعرض للمساءلة القانونية، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات مجلس الوزراء، ومتابعة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لبدء تنفيذ الموجة الـ29، مع التشديد على المتابعة المستمرة من خلال غرف العمليات ومراكز السيطرة، لضمان سرعة الاستجابة، ورصد أي تعديات، والتعامل معها في المهد.
 

