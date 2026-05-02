إحالة رئيس وحدة محلية و9 من العاملين للتحقيق في المنوفية

فاجأ اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية وحدة طب الأسرة بالحامول بمركز ومدينة منوف للوقوف على انتظام سير العمل ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وقرر إحالة 9 من العاملين للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي ، مشدداً على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير يمس صحة وسلامة المواطنين ، وضرورة رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين مستوى الأداء بكافة المنشآت الصحية بنطاق المحافظة لضمان تقديم خدمات أفضل ولائقة للمواطنين.

تفقد المحافظ الاستقبال والمعمل والصيدلية وعيادات المشورة الأسرية وتنظيم الأسرة والعلاج الطبيعي والأسنان وغرفة التطعيمات ومعمل الدم ، للاطمئنان على الحالة العامة ومدى توافر الأدوية ونسبة النواقص بها والمستلزمات الطبية ، فيما استفسر المحافظ على حجم التردد على العيادات ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على ألية منظومة العمل وحجم القوة البشرية بالوحدة، بالإضافة إلى متابعته الشخصية لمراحل عملية تسجيل التطعيمات لضمان تقديم خدمات أفضل ولائقة للمواطنين.

وفى خط سير جولته ، قرر محافظ المنوفية إحالة رئيس الوحدة المحلية بالماى للتحقيق لتدنى مستوى النظافة العامة بقرية شنوفه وضعف الاشراف ، فيما كافأ المحافظ رئيس الوحدة المحلية بالحامول لتواجدها الميداني بالشارع وتكثيف أعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمة.

وخلال تفقده السوق النموذجي بالماى، وجه محافظ المنوفية باستدعاء رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم لعرض الموقف العام للسوق وكذا موقف إحلال وتجديد خط الإنارة العامة بطريق قويسنا - شبين الكوم .