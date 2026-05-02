رئيس هيئة الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية وتكريم الأمهات

تزامنًا مع الاحتفال بعيد العمال، وجهت الهيئة العامة للرعاية الصحية تحية شكر وتقدير وامتنان إلى أكثر من 43 ألفًا من العاملين بها وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تقديرًا لجهودهم المخلصة في تقديم أفضل الخدمات والرعاية الطبية للمواطنين، ولدورهم الحيوي في دعم واستدامة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة الصحية وتطورها.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تفخر بما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة ومتنوعة، مشيرًا إلى أن الأطباء والصيادلة وأطقم التمريض والفنيين الصحيين والعاملين بالخدمات الطبية يمثلون نحو 87% من إجمالي قوة العمل بالهيئة، فيما يمثل الكادر الإداري والفني والخدمي نحو 13%، بما يعكس الطبيعة الخدمية والطبية للهيئة وتركيزها على دعم الخدمات الصحية المباشرة للمواطنين.

الوصول إلى أكثر من مليون عامل

وأضاف أن الهيئة تستهدف الوصول إلى أكثر من مليون عامل مع اكتمال التغطية الصحية الشاملة، وذلك مع اكتمال تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة بكافة محافظات الجمهورية، بما يتماشى مع التوسع الكبير في حجم الخدمات الصحية المقدمة واحتياجات التشغيل المستقبلية للمنظومة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن التكامل بين الكوادر الطبية وغير الطبية يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الانسجام داخل بيئة العمل، وضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري، لافتًا إلى حرص الهيئة على توفير بيئة عمل محفزة وآمنة تدعم الكوادر البشرية وتعزز من قدرتها على الأداء والتميز.

وأوضح أن الهيئة أقرت حزمة من المزايا الداعمة للعاملين، من بينها خصومات على الخدمات الطبية بنسبة 50% لأقارب الدرجة الأولى و25% للدرجة الثانية من غير المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار تقدير جهود العاملين وتعزيز الانتماء المؤسسي.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا برضاء العاملين، من خلال إدارة رضاء العاملين التي تعمل على مستوى الهيئة وفروعها بالمحافظات، وتقدم خدمات تأمينية وتكافلية وترفيهية متكاملة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الرضا الوظيفي.

وأشار إلى أن من أبرز أنشطة إدارة رضاء العاملين: إطلاق أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية تخليدًا لذكراهم وتقديرًا لتضحياتهم، وتكريم المتميزين بجوائز مادية وعينية، وتنظيم رحلات عمرة، وتنفيذ المسابقات الثقافية والرياضية، وتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء العاملين، وتقديم خصومات لأشهر العلامات التجارية، واشتراكات مخفضة للنوادي الرياضية، إلى جانب تكريم الأمهات الملهمات من الكوادر الطبية تقديرًا لعطائهن ودورهن الإنساني والمهني، فضلًا عن المشاركة الوجدانية في مختلف مناسبات العاملين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق تحسن بنسبة 91% في مؤشرات الاحتفاظ بالعمالة، بما يعكس نجاح سياسات الهيئة في دعم الكوادر البشرية وتعزيز استقرارها الوظيفي، مشددًا على أن لائحة الموارد البشرية والأجور التي أطلقتها الهيئة تمثل نقلة نوعية في بيئة العمل الحكومي، حيث تستهدف تطوير الأداء المؤسسي، ورفع الكفاءة المهنية، وتمكين التوظيف وفق الاحتياجات الفعلية، انطلاقًا من إيمان الهيئة بأن العنصر البشري هو أثمن أصولها والمحرك الرئيسي لنجاح أي نظام صحي.



واختتم الدكتور أحمد السبكي بتوجيه التهنئة لكافة العاملين بالهيئة، قائلًا:

"كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد العمال.. كل الشكر والتقدير لكل طبيب، وصيدلي، وممرض، وفني، وإداري، وكل فرد في فريق عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية.. أنتم عماد التطوير وبكم نحقق التميز."