رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هيئة الرعاية الصحية تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة وأعياد الربيع

غرف العمليات
غرف العمليات
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن خطتها للتأمين الطبي خلال فترة الاحتفال بعيد القيامة وأعياد الربيع، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير جميع الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال فترة الاحتفالات بالأعياد.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق المنظومة، مع تقليص الإجازات وتنظيم جداول عمل الأطباء والتمريض بجميع الأقسام، خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، بما يضمن الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي حالات طارئة.

توافر جميع الأدوية والمستلزمات

وقال السبكي إنه تم التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم ومشتقاته، إلى جانب التأكد من توافر الطعوم والأمصال، فضلًا عن مراجعة مصادر الطاقة والوقود اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل جميع الأجهزة الطبية وغير الطبية داخل المنشآت الصحية.

وأضاف أنه تم نشر الفرق الطبية في أماكن التجمعات والكنائس والمناطق الأكثر ارتيادًا، منذ بدء الاحتفالات لضمان سلامة المواطنين وتعزيز التواجد الطبي الوقائي، وتقديم الإرشادات الصحية اللازمة والاطمئنان على الحالة العامة للمترددين، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة خلال فترة الاحتفالات، مع الجاهزية للتعامل مع أي حالات طارئة عند الحاجة.

وأشار رئيس الهيئة إلى انعقاد غرف الأزمات والطوارئ بشكل دائم برئاسة الهيئة، إلى جانب غرف طوارئ بكافة فروعها في محافظات التأمين الصحي الشامل الست (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان) لضمان المتابعة اللحظية لجميع المستجدات، والتعامل الفوري مع أي أحداث قد تطرأ.

وذكر أن الهيئة تعتمد على منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ من خلال الربط اللحظي عبر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة ونقل الحالات إلى أقرب منشأة صحية في أقل وقت ممكن، مع متابعة الحالة الصحية لأي مصاب داخل سيارات الإسعاف وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وذلك بالتنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية على مدار الساعة.

وأكد السبكي استمرار صرف أدوية الأمراض المزمنة دون انقطاع خلال فترة الاحتفالات، إلى جانب استمرار عمل وحدات الغسيل الكلوي واستقبال المرضى، فضلًا عن تشغيل مراكز السموم المجهزة بأحدث الأجهزة والمعامل بجميع المحافظات، للتعامل الفوري مع أي حالات تسمم غذائي محتملة، خاصة خلال أعياد الربيع.

في سياق متصل، لفت إلى قيام الهيئة بنشر منشورات توعوية للمواطنين حول الأساليب الصحية السليمة للتعامل مع المأكولات المرتبطة باحتفالات أعياد الربيع مثل الفسيخ، وذلك عبر منصاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يسهم في الوقاية من حالات التسمم الغذائي والحفاظ على الصحة العامة.

ووجه رئيس الهيئة بتشكيل فرق للانتشار السريع، وتكثيف المرور الميداني على جميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي أولًا بأول، والتأكد من الانضباط في العمل، والالتزام بجداول النوبتجيات وقوائم العمليات، وذلك على مدار الساعة طوال فترة الاحتفالات.

هيئة الرعاية الصحية رئيس هيئة الرعاية الصحية صرف أدوية الأمراض المزمنة التجمعات الكنائس الفرق الطبية مراكز السموم المأكولات الطوارئ الأدوية

