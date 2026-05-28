بعد أزمة الـATM في العيد.. كيف تحركت البنوك لتوفير السيولة وحل مشكلة «الكاش»

شهدت ماكينات الصراف الآلي ATM بمختلف محافظات الجمهورية حالة من الزحام الشديد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع صرف مرتبات الموظفين والمعاشات وزيادة إقبال المواطنين على سحب الأموال لتلبية احتياجات العيد، ما تسبب في نفاد السيولة ببعض الماكينات وتعطل عدد آخر نتيجة الضغط المتواصل.

ومع تزايد شكاوى المواطنين من صعوبة الحصول على «الكاش»، تحركت البنوك المصرية بشكل عاجل لتأمين السيولة النقدية وضمان استمرار خدمات السحب والإيداع طوال فترة الإجازة الرسمية التي أقرها البنك المركزي.

تغذية ماكينات الـATM مرتين يوميًا

كشفت مصادر مصرفية أن البنوك كثفت عمليات تغذية ماكينات الصراف الآلي بالأموال على مدار اليوم، خاصة خلال فترات المواسم والأعياد، موضحة أن شركات نقل الأموال تعمل بالتنسيق الكامل مع البنوك لإعادة تعبئة الماكينات فور نفاد السيولة.

وأكدت المصادر أن بعض الماكينات يتم تغذيتها مرتين يوميًا على الأقل، مع متابعة لحظية لمستويات النقد داخل الشبكات المختلفة، لتقليل فرص تعطل الخدمة أو نفاد الأموال.

سحب 9 مليارات جنيه خلال يومين

من جانبه، أكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الضغط الكبير على ماكينات الصراف الآلي جاء نتيجة تزامن صرف المرتبات والمعاشات مع اقتراب عيد الأضحى.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن حجم السحب النقدي من ماكينات البنك الأهلي المصري فقط بلغ نحو 9 مليارات جنيه خلال يومين، مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي تتراوح بين 2 و4 مليارات جنيه يوميًا، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير من المواطنين.

13 ألف ماكينة للبنك الأهلي وبنك مصر

وأشار الأتربي إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر يمتلكان نحو 13 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، موضحًا أن الزحام تركز خلال ساعات الذروة صباحًا ووقت الظهيرة بسبب توجه أعداد كبيرة من المواطنين للسحب في نفس التوقيت.

وأضاف أن البنوك اتخذت استعدادات مسبقة لمواجهة الضغط المتوقع خلال إجازة العيد، بالتعاون مع شركات نقل الأموال وفرق المتابعة الفنية.

متابعة لحظية لماكينات الصراف الآلي

وأكد رئيس اتحاد البنوك أن جميع ماكينات الصراف الآلي تخضع لمتابعة لحظية من داخل البنوك لرصد نسب السيولة والتدخل السريع حال حدوث أي عطل أو نفاد للكاش، بما يضمن استمرار الخدمة على مدار الساعة طوال أيام العيد.

«كاش أواي».. بديل جديد للحصول على الأموال

وفي إطار تخفيف الضغط على ماكينات الـATM، أتاحت بعض البنوك خدمات بديلة للحصول على الأموال دون الحاجة إلى ماكينات الصراف الآلي، من أبرزها خدمة «كاش أواي» التي يقدمها البنك الأهلي المصري.

وتتيح الخدمة للعملاء سحب الأموال من خلال ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS الموجودة داخل السوبر ماركت ومحطات الوقود، باستخدام بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات مسبقة الدفع، دون أي رسوم إضافية وعلى مدار 24 ساعة.

تحويلات مجانية عبر إنستاباي خلال العيد

كما أعلنت بعض البنوك عن تسهيلات إضافية للعملاء خلال إجازة عيد الأضحى، حيث قرر عدد من البنوك إتاحة التحويلات اللحظية عبر تطبيق البنك وتطبيق «إنستاباي» مجانًا طوال فترة الإجازة، بهدف تقليل الزحام على ماكينات الصراف الآلي وتشجيع المعاملات الرقمية.