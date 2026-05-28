الدولار يحافظ على استقراره في ثاني أيام عيد الأضحى 2026.. أسعار الصرف تواصل الثبات مع إجازة البنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، اليوم الخميس 28 مايو 2026، بالتزامن مع استمرار العطلة الرسمية للبنوك، ما أبقى حركة أسعار الصرف دون تغييرات تُذكر داخل البنوك العاملة في السوق المصرية، وسط ترقب لاستئناف العمل المصرفي بعد انتهاء الإجازة.

استقرار الدولار مع استمرار عطلة البنوك

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك المصرية، مع ثبات مستويات الشراء والبيع دون تغيرات مقارنة بالأيام الماضية، في ظل توقف التعاملات الرسمية داخل القطاع المصرفي بسبب إجازة عيد الأضحى.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري:

52.22 جنيه للشراء

52.35 جنيه للبيع

أسعار الدولار في البنوك الحكومية

جاءت أسعار الدولار في أكبر البنوك الحكومية على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري:

52.23 جنيه للشراء

52.33 جنيه للبيع

بنك مصر:

52.23 جنيه للشراء

52.33 جنيه للبيع



بنك القاهرة:

52.20 جنيه للشراء

52.30 جنيه للبيع

أسعار الدولار في البنوك الخاصة

واصلت البنوك الخاصة تسجيل مستويات متقاربة في أسعار الدولار:

البنك التجاري الدولي CIB:

52.18 جنيه للشراء

52.28 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

52.13 جنيه للشراء

52.23 جنيه للبيع



بنك البركة:

52.20 جنيه للشراء

52.30 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:

52.23 جنيه للشراء

52.33 جنيه للبيع

أقل وأعلى أسعار الدولار اليوم

سجل بنك الإسكندرية أقل سعر شراء عند 52.13 جنيه، بينما تراوحت أعلى أسعار البيع بين 52.33 و52.35 جنيه في عدد من البنوك، ما يعكس استمرار حالة الهدوء النسبي في سوق الصرف.



تواصل البنوك المصرية العمل بمواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك، ما يؤدي عادة إلى استقرار مؤقت في أسعار العملات الأجنبية نتيجة توقف حركة التداولات المصرفية الرسمية، على أن تعود التحديثات اليومية للأسعار مع استئناف العمل داخل القطاع البنكي بعد انتهاء الإجازة.