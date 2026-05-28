محمود الليثي يشارك صورة من الحج رفقة محمد رمضان

شارك المطرب الشعبي محمود الليثي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر محمود الليثي برفقة الفنان محمد رمضان اثناء اداء مناسك الحج، وكتب الليثي: “ربنا يتقبل منا ومنكم”.

ووجّه المطرب الشعبي محمود الليثي رسالة إلى مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، وذلك بعد أزمته الأخيرة التي تسببت في اتهامه في قضية سرقة من جانب طبيب.

وشارك محمود الليثي صورة تجمعه مع حمو بيكا عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، وكتب: “وربنا وربنا أطيب وأحن خلق الله في الأرض أخويا حمو بيكا”، ليرد عليه بتعليق :"اخويا العشق أبو السيد ده ".