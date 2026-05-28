قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس أمم إفريقيا.. موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا لـ الناشئين
الأمم المتحدة تدرج إسرائيل ضمن القائمة السوداء المرتبطة بالعنف الجنسي في فلسطين
الصحة: برنامج صحي توعوي شامل في كافة المحافظات خلال أيام العيد
إقبال كثيف على المتنزهات في البحيرة للاحتفال بعيد الأضحى
اتصالات لاحتواء التصعيد.. بيزشكيان وشهباز شريف يبحثان وقف الحرب وسط توتر في هرمز
محمود الليثي يشارك صورة من الحج رفقة محمد رمضان
الأرصاد: طقس حار نهارا ومعتدل ليلا.. وشبورة صباحية وفرص أمطار خفيفة بالسواحل الغربية
تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2026 في مصر .. المساحات والأسعار
مجزرة جديدة بغزة.. 10 شهداء بينهم أطفال وعائلات كاملة في غارة على شارع عمر المختار
مد ساعات تشغيل الخط الثالث للمترو حتى الثانية صباحا بسبب مباراة مصر وروسيا
رسميا.. التعليم تعلن موعد ورابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان
هل يجوز صيام يوم القر؟ تعرف على فضله ومعناه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إقبال كثيف على المتنزهات في البحيرة للاحتفال بعيد الأضحى

المتنزهات بالبحيرة
المتنزهات بالبحيرة
رحمة سمير

شهدت محافظة البحيرة أجواء احتفالية واسعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وسط حالة من الاستعدادات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة، لاستقبال المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة خلال فترة العيد.

وقال أحمد نوار، المتحدث الرسمي لمحافظة البحيرة، إن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى قبل حلول عيد الأضحى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، من خلال عقد اجتماعات موسعة مع رؤساء المدن والمراكز والجهات المعنية، وربط غرف العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة أي مستجدات على مدار الساعة.

منافذ لحوم ورقابة على الأسواق

وأوضح “نوار” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن المحافظة افتتحت 34 منفذًا وشادرًا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة تراوحت بين 360 و399 جنيهًا للكيلو، إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تكثيف حملات الرقابة التموينية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.

تجهيز المتنزهات ورفع كفاءة الخدمات

وأشار المتحدث الرسمي إلى تنفيذ أعمال مكثفة لرفع كفاءة الميادين والحدائق العامة والمتنزهات، بالتزامن مع تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق السيولة المرورية وتأمين حركة المواطنين خلال أيام العيد.

استعدادات للمجازر والساحات

وأكد نوار أن المحافظة أتاحت المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين لذبح الأضاحي، مع التشديد على منع الذبح العشوائي، فضلًا عن تجهيز المساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.

إقبال كبير على المتنزهات بعد صلاة العيد

وكشف المتحدث الرسمي عن إقبال كبير من المواطنين على المتنزهات والحدائق العامة عقب صلاة العيد مباشرة، خاصة في مدينة دمنهور وعدد من المراكز، لافتًا إلى أن المتنزهات الجديدة التي جرى افتتاحها مؤخرًا شهدت كثافات كبيرة من الأسر والأطفال.

وأضاف أن المحافظ حرصت على مشاركة المواطنين فرحة العيد، من خلال استقبال المصلين عقب صلاة العيد، وزيارة دور رعاية الأطفال والمسنين، في إطار تعزيز قيم التكافل وإدخال البهجة على مختلف الفئات.

واختتم نوار تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية طوال أيام العيد لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحفاظ على الأجواء الاحتفالية بالمحافظة.

محافظة البحيرة عيد الأضحى المتنزهات درجة الاستعداد القصوى البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجاموس ترامب

تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى

حسين الشحات

عرض مغري.. بيراميدز يسعى لخطف نجم هجوم الأهلي

السيدة المسنة

كلها دهن فين اللحمة.. سيدة تهاجم أحد جيرانها بسبب هدية أضحية العيد

الزمالك

الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك

البرازيلي تشاموسكا

حقيقة اقتراب البرازيلي تشاموسكا من تدريب الأهلي

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

معتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. تامر عبد الحميد يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مدربين برتغاليين

عصام الحضري

الأعظم في تاريخ القارة.. الغندور يعلق بعد أزمة الحضري وزيزو

ترشيحاتنا

أعمال الحجاج في أول أيام التشريق

أعمال الحجاج في أول أيام التشريق.. ماذا قال العلماء؟

الشيخ محمد حسان

فوق جبل عرفات.. الشيخ محمد حسان يخطف القلوب بدعاء مؤثر وسط الحجاج

رمي الجمرات

الحجاج يؤدون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

بالصور

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

هدى الإتربي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة

طبق غير تقليدي.. طريقة عمل لحم بالكاري

طريقة عمل لحم بالكاري..
طريقة عمل لحم بالكاري..
طريقة عمل لحم بالكاري..

طريقة عمل الممبار خطوة بخطوة

طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد