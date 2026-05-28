إقبال كثيف على المتنزهات في البحيرة للاحتفال بعيد الأضحى

شهدت محافظة البحيرة أجواء احتفالية واسعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وسط حالة من الاستعدادات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة، لاستقبال المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة خلال فترة العيد.

وقال أحمد نوار، المتحدث الرسمي لمحافظة البحيرة، إن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى قبل حلول عيد الأضحى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، من خلال عقد اجتماعات موسعة مع رؤساء المدن والمراكز والجهات المعنية، وربط غرف العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة أي مستجدات على مدار الساعة.

منافذ لحوم ورقابة على الأسواق

وأوضح “نوار” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن المحافظة افتتحت 34 منفذًا وشادرًا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة تراوحت بين 360 و399 جنيهًا للكيلو، إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تكثيف حملات الرقابة التموينية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.

تجهيز المتنزهات ورفع كفاءة الخدمات

وأشار المتحدث الرسمي إلى تنفيذ أعمال مكثفة لرفع كفاءة الميادين والحدائق العامة والمتنزهات، بالتزامن مع تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق السيولة المرورية وتأمين حركة المواطنين خلال أيام العيد.

استعدادات للمجازر والساحات

وأكد نوار أن المحافظة أتاحت المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين لذبح الأضاحي، مع التشديد على منع الذبح العشوائي، فضلًا عن تجهيز المساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.

إقبال كبير على المتنزهات بعد صلاة العيد

وكشف المتحدث الرسمي عن إقبال كبير من المواطنين على المتنزهات والحدائق العامة عقب صلاة العيد مباشرة، خاصة في مدينة دمنهور وعدد من المراكز، لافتًا إلى أن المتنزهات الجديدة التي جرى افتتاحها مؤخرًا شهدت كثافات كبيرة من الأسر والأطفال.

وأضاف أن المحافظ حرصت على مشاركة المواطنين فرحة العيد، من خلال استقبال المصلين عقب صلاة العيد، وزيارة دور رعاية الأطفال والمسنين، في إطار تعزيز قيم التكافل وإدخال البهجة على مختلف الفئات.

واختتم نوار تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية طوال أيام العيد لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحفاظ على الأجواء الاحتفالية بالمحافظة.