كارثة مرورية مروعة في الصين.. 13 قتيلا و3 مصابين إثر تصادم حافلة بشاحنة

لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الخميس، في حادث سير مأساوي وقع بأحد الطرق السريعة في وسط الصين، بعدما اصطدمت حافلة صغيرة بشاحنة من الخلف.

وذكرت السلطات الصينية أن الحادث وقع داخل مدينة نانيانج التابعة لمقاطعة خنان، حيث أدى الاصطدام العنيف إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، وسط تحركات مكثفة من فرق الإسعاف والشرطة للتعامل مع الحادث.

وأكدت الشرطة فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع التصادم، فيما لم تعلن حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن حالة المصابين أو ظروف الطريق وقت الحادث.