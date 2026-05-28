قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد “أكثر حسماً” على أي هجمات أمريكية جديدة
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية
مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة جنديين خلال عملية عسكرية على الحدود مع لبنان
ماذا يفعل من لم ينحر الأضحية حتى انتهاء الوقت؟.. دار الإفتاء تجيب
الجيش السوداني يحرز تقدمًا ويسيطر على عدة مناطق في إقليم النيل الأزرق
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات معادية
مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-5-2026 والقنوات الناقلة
سبب تسمية ثاني أيام عيد الأضحى بـ يوم القر.. ولماذا نهى النبي عن صيامه؟
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك
أسعار النفط تقفز 2% بعد هجوم أمريكي جديد على إيران
كلها دهن فين اللحمة.. سيدة تهاجم أحد جيرانها بسبب هدية أضحية العيد
أمريكا تضرب “هيئة هرمز” وتشدد الخناق على إيران وسط تصاعد التوتر الإقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

هجمات امريكية
هجمات امريكية
القسم الخارجي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الخميس، استهداف قاعدة جوية أمريكية رداً على ما وصفه بـ«هجوم أمريكي» وقع قرب مطار بندر عباس جنوبي إيران.

 ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف دولية من انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة تهدد أمن الملاحة والطاقة العالمية.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام إيرانية، أكد الحرس الثوري في بيان رسمي أن العملية جاءت «رداً مباشراً» على الضربة التي استهدفت موقعاً قرب مطار بندر عباس، مشيراً إلى أن القوات الإيرانية نفذت الهجوم عند الساعة الرابعة وخمسين دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي.

 ولم يكشف البيان بشكل واضح عن موقع القاعدة الأمريكية المستهدفة أو حجم الخسائر الناتجة عن العملية.

في المقابل، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي نفذ بالفعل غارات استهدفت موقعاً عسكرياً إيرانياً اعتبرته واشنطن «تهديداً للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية» في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم. وأضاف المسؤول أن الدفاعات الأمريكية اعترضت وأسقطت عدداً من الطائرات المسيّرة الإيرانية التي اقتربت من مناطق انتشار القوات الأمريكية في الخليج.

ويعد ميناء ومطار بندر عباس من أبرز المواقع الاستراتيجية الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، حيث تتمركز فيهما وحدات بحرية وعسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، ما يجعل المنطقة نقطة حساسة في أي تصعيد عسكري محتمل بين طهران وواشنطن.

التطور الجديد جاء بالتزامن مع حالة استنفار أمني في عدد من دول الخليج، بعدما أعلنت هيئة الأركان الكويتية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، مؤكدة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في البلاد ناتجة عن عمليات الاعتراض الجوي.

ويرى مراقبون أن التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران يعكس فشل الجهود الدبلوماسية الأخيرة في تهدئة الأزمة، خصوصاً مع استمرار الخلافات المتعلقة بالملف النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز. كما يخشى محللون من أن تؤدي أي مواجهة واسعة إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط، في ظل اعتماد الأسواق الدولية بشكل كبير على إمدادات الخليج.

حتى الآن، لم تصدر الإدارة الأمريكية بياناً رسمياً مفصلاً بشأن الهجوم الإيراني المعلن، بينما أكدت طهران أن أي «عدوان جديد» سيواجه برد «أكثر حسماً وقوة»، في إشارة إلى احتمال استمرار التصعيد العسكري خلال الساعات المقبلة.

الحرس الثوري ايران طهران بندر عباس انفجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات

عرض مغري.. بيراميدز يسعى لخطف نجم هجوم الأهلي

بشاير آل قبوص

وفاة الإعلامية السعودية بشاير آل قبوص

الجاموس ترامب

تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى

الطقس في مصر

ثاني أيام العيد .. «الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات

البرازيلي تشاموسكا

حقيقة اقتراب البرازيلي تشاموسكا من تدريب الأهلي

محمد صلاح

الفرعون المصري على أعتاب مغامرة جديدة .. هل يعود صلاح إلى إيطاليا؟

الكبدة النية

لن تصدق .. ماذا يحدث لجسمك بعد تناول الكبدة النية ؟

الزمالك

الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك

ترشيحاتنا

الشيخ محمد حسان

فوق جبل عرفات.. الشيخ محمد حسان يخطف القلوب بدعاء مؤثر وسط الحجاج

رمي الجمرات

الحجاج يؤدون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

أيام التشريق

أيام التشريق .. اغتنم 3 أمور أوصى بها النبي للفوز بالمغفرة

بالصور

هدى الإتربي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة

طبق غير تقليدي.. طريقة عمل لحم بالكاري

طريقة عمل لحم بالكاري..
طريقة عمل لحم بالكاري..
طريقة عمل لحم بالكاري..

طريقة عمل الممبار خطوة بخطوة

طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار

ميرنا جميل تثير الجدل بفستان أبيض ملفت

ميرنا جميل تثير الجدل بفستان حمالات
ميرنا جميل تثير الجدل بفستان حمالات
ميرنا جميل تثير الجدل بفستان حمالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد