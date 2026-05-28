بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

إذا أفرطت في تناول الطعام، فحاول ألا تلوم نفسك أو تشعر بالذنب، لأن الإفراط في الأكل أمر شائع خاصة خلال أيام عيد الأضحى والعزائم.

قد تشعر بعدم الراحة لبضع ساعات، لذلك من المهم أن تتعامل مع نفسك بهدوء بينما يعمل جهازك الهضمي على هضم الطعام.

وهناك بعض الخطوات التي قد تساعد جسمك على التعافي وتحسين الهضم، مثل:

-المشي قليلًا: ممارسة نشاط بدني خفيف أو المشي المعتدل قد يساعد في تقليل الغازات وتنظيم مستوى السكر في الدم.

-شرب كمية كافية من الماء: يحتاج الجهاز الهضمي إلى المزيد من السوائل للتعامل مع الكميات الزائدة من الطعام.

-تناول الأعشاب الدافئة: مثل النعناع أو البابونج أو الزنجبيل، حيث قد تساعد في تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ والغازات.

-استخدام مضادات الحموضة المتاحة دون وصفة طبية: قد تساعد في تخفيف الحموضة أو عسر الهضم عند الحاجة.

