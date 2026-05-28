بإشارات خادشة واستعراض خطير.. شاب يهدد سلامة المواطنين بدراجة نارية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادمًا لشاب يقود دراجة نارية بطريقة استعراضية وخطرة بأحد الطرق العامة، حيث ظهر وهو مستلقٍ أعلى الدراجة أثناء سيرها بسرعة، في مشهد أثار حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المتابعين.

وأظهر الفيديو المتداول الشاب وهو يقود الدراجة دون الالتزام بقواعد المرور أو إجراءات السلامة، مكتفيًا بإطلاق إشارات خادشة والتصرف بطريقة اثارت غضب المارة، ما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر، خاصة مع وجود سيارات ومارة بالطريق ذاته.

وانتقد عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل هذا السلوك، مطالبين بسرعة ضبط قائد الدراجة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة المواطنين وتساهم في وقوع الحوادث