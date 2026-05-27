استثمار وهمي.. القبض على مندوب شركة نصب على شخصين و3 سيدات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (شخصين"أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول " ، 3 سيدات) بتضررهم من (مندوب بإحدى شركات) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى إستثمارها لهم فى مجال التجارة بقطع الغيار الخاصة بالمعدات البترولية مقابل تحصلهم على أرباح مالية إلا أنه لم يفى بذلك ورفض رد المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت حبسه على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس".