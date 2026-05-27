7 Dogs بـ 40 جنيها فقط.. فيلم العيد يصل إلى سينما الشعب بالإسماعيلية بأسعار مفاجأة للجمهور

في مفاجأة مميزة لعشاق السينما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، أعلنت "سينما الشعب" بمحافظة الإسماعيلية عن استقبال الجمهور بأسعار مخفضة تبدأ من 40 جنيهًا فقط للتذكرة، ضمن فعاليات موسم العيد الذي يشهد عرض أحدث الأعمال السينمائية وسط أجواء ترفيهية تناسب جميع أفراد الأسرة.

ويستقبل قصر ثقافة الإسماعيلية جمهور العيد لعرض فيلم الموسم "7 Dogs" بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، في تجربة تجمع بين المتعة والإثارة داخل قاعات عرض مجهزة بأحدث التقنيات السينمائية.

وأعلنت إدارة السينما عن جدول عروض يومي متنوع يتيح للجمهور اختيار التوقيت المناسب، حيث تبدأ الحفلات من الساعة العاشرة صباحًا وتمتد حتى الثانية بعد منتصف الليل، لتلبية إقبال الأسر والشباب خلال أيام العيد.

وجاءت مواعيد الحفلات كالتالي:

10:00 صباحًا

12:00 ظهرًا

2:00 ظهرًا

4:30 عصرًا

7:00 مساءً

9:30 مساءً

12:00 بعد منتصف الليل

2:00 صباحًا

وأكدت إدارة "سينما الشعب" أن المبادرة تهدف إلى تقديم تجربة ترفيهية متميزة بأسعار مناسبة لجميع الفئات، خاصة مع توفير قاعات مكيفة بالكامل، ومقاعد مريحة، وشاشات عرض عالية الجودة تمنح الجمهور تجربة مشاهدة مختلفة.

وتُعد "سينما الشعب" واحدة من أبرز المبادرات التي ساهمت في توفير متنفس ترفيهي بأسعار اقتصادية للمواطنين، لتصبح وجهة مفضلة للأسر والشباب خلال المواسم والأعياد.