497 مجزرًا حكوميًا .. أماكن مجازر ذ.. بح الأضاحي بالمجان في كل المحافظات

​أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها ومديرياتها على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى ، معلنةً عن استمرار تقديم كافة الخدمات والتيسيرات للمواطنين والمزارعين والمربين طوال فترة الإجازة.

​جاهزية كاملة لـ 497 مجزرًا بكافة المحافظات

​وفي مقدمة أولويات خطة الاستعداد، كشفت الوزارة عن رفع الجاهزية الفنية والبيطرية القصوى داخل 497 مجزرًا حكوميًا موزعة على مستوى كافة محافظات الجمهورية. 

وتعمل الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية بالمحافظات لضمان قدرة هذه المجازر على استيعاب الأضاحي وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية.

​وقد شملت حزمة الإجراءات داخل المجازر ما يلي:

تطهير وصيانة شاملة: تكثيف أعمال النظافة والتعقيم اليومي، وتوفير مصادر المياه الصالحة، وصيانة المعدات، مع وضمان التخلص الآمن والبيئي من المخلفات.

رقابة بيطرية على مدار الساعة: تنظيم العمل بنظام النوبتجيات للأطباء البيطريين لضمان التواجد الدائم طوال الـ 24 ساعة، للكشف على الحيوانات قبل الذ.. بح وفحص اللحوم بعده، تأكيدًا لسلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

​تحذيرات هامة للمواطنين

​وفي سياق متصل، شددت الوزارة على المواطنين بضرورة توخي الحذر عند شراء الأضاحي واللحوم، داعيةً إلى الاعتماد فقط على الأماكن والمنافذ الرسمية والموثوق بها. 

وحذرت الوزارة من الانسياق وراء العروض مجهولة المصدر أو الأسعار المنخفضة بشكل مبالغ فيه، لاسيما المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن جميع هذه التدابير تستهدف الحفاظ على الصحة العامة وتوفير غذاء آمن وسليم لكافة المواطنين.

خريطة تفصيلية بأبرز وأشهر هذه المجازر في المحافظات الكبرى لتسهيل الوصول إليها:

​1. محافظة القاهرة (العاصمة)

​تتميز مجازر القاهرة بقدرتها الاستيعابية الكبيرة وتعمل على مدار 24 ساعة، ومن أبرزها:

​المجزر الآلي بالبساتين: حي البساتين (منطقة المدبح القديم).

​مجزر جيركو: حي البساتين.

​مجزر السلام: مدينة السلام (طريق بلبيس الصحراوي).

​مجزر الممتاز: حي السلام.

​مجزر طرة: منطقة طرة (طريق كورنيش النيل).

​مجزر حلوان: مدينة حلوان (العزبة البحرية).

​مجزر 15 مايو الحديث: مدينة 15 مايو.

​2. محافظة الجيزة

​تغطي المجازر كافة مراكز وأحياء المحافظة، وأهمها:

​مجزر المنيب: شارع المدبح بالمنيب.

​مجزر الوراق: شارع النيل (بجوار حي الوراق).

​شمال الجيزة: مجزر أوسيم (بجوار مركز الشرطة)، ومجزر كرداسة (نهاية الشارع السياحي بالمنصورية)، ومجزر ناهيا (بالمريوطية).

​المراكز والقرى: مجزر منشأة القناطر (شارع السوق)، مجزر نكلا (بالمنصورية)، مجازر البدرشين، الحوامدية، العياط، الصف، وأطفيح.

​الواحات البحرية: مجازر الباويطي، منديشة، والزبو.

​3. محافظة الإسكندرية

​مجزر أبو قير: يخدم سكان حيي المنتزه أول وثان.

​مجزر كلية الزراعة: بمنطقة أبيس، ويخدم أحياء شرق، ووسط، والجمرك.

​مجازر طريق الإسكندرية الصحراوي: مثل مجزر الكيلو 72 ومجزر البشاير بالكيلو 76.

​4. محافظة القليوبية

​بنها: مجزر كفر سعد، ومجزر كفر الجزار.

​شبرا الخيمة: مجزر حي غرب شبرا الخيمة.

​المراكز الأخرى: مجازر طوخ، قها، قليوب، الخانكة (بقرية القلج)، وشبين القناطر (بقرية نوي)، والقناطر الخيرية (بقرية شبرا شهاب).

​5. باقي محافظات الجمهورية

​محافظات الدلتا والوجه البحري (الغربية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، إلخ): يتوفر في كل مركز مدينة (بندر) مجزر رئيسي، بالإضافة إلى نقاط ذبيح معتمدة في القرى الكبرى تابعة للوحدات المحلية.

​محافظات الصعيد (الفيوم، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، إلخ): تم فتح جميع المجازر بالمجان؛ على سبيل المثال تم تخصيص 27 مجزراً في سوهاج، و14 مجزراً في الفيوم، ومجازر الأقصر الرئيسية بكافة المراكز تحت إشراف بيطري كامل.

