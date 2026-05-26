للسفر بعيد الأضحى.. اعرف سرعات الطرق وأماكن الرادارات

يبحث عدد كبير من المواطنون عن سرعات الطرق الداخليه بالمدن والصحراويه للسفر في عيد الاضحي، وذلك مع التوسع الكبير في شبكة الطرق والمحاور الجديدة، وزيادة الاعتماد على الرادارات الذكية لضبط السرعات وتحقيق الانضباط المروري.

سرعات الطرق الداخليه والسريعه

وأصبح الالتزام بالسرعات المقررة ضرورة للحفاظ على السلامة العامة وتجنب المخالفات المرورية، خاصة مع الكثافات المتوقعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفيما يلي أبرز السرعات المقررة على عدد من الطرق والمحاور وفقا للبيانات المتداولة:

السرعات داخل القاهرة

60 كم/ساعة:

نفق 60، مع وجود مناطق تنخفض فيها السرعة إلى 40 كم/ساعة.

محور المشير.

طريق التسعين الشمالي والجنوبي.

كوبري 6 أكتوبر.

امتداد محور رمسيس.

طريق صلاح سالم.

40 كم/ساعة:

مداخل المدن ومخارجها.

مناطق غمرة والمنحنيات الخطرة.

السرعات على الطرق والمحاور الرئيسية

80 كم/ساعة:

محور جوزيف تيتو.

محور الكفراوي.

طريق 26 يوليو.

طريق الأوتوستراد.

محور الضبعة.

طريق شبرا – بنها الحر.

60 كم/ساعة:

كوبري المليون شجرة بمنطقة الزهرة.

السرعات على الطرق السريعة بين المحافظات

120 كم/ساعة:

الطريق الإقليمي.

طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي.

طريق القاهرة – العين السخنة.

طريق العلمين – الساحل الشمالي.

100 كم/ساعة:

طريق الزعفرانة – الغردقة.

طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي.

طريق السويس.

90 كم/ساعة:

طريق حلوان – الكريمات.

السرعات على الطرق الساحلية

80 كم/ساعة:

طريق العجمي – مطروح خلال فصل الصيف.

100 كم/ساعة:

طريق العجمي – مطروح خلال فصل الشتاء.

نصائح مهمة لقائدي السيارات

الالتزام بالسرعات المحددة يساهم في تقليل الحوادث والحفاظ على سلامة قائدي المركبات والركاب.

ضرورة تخفيف السرعة عند المنحنيات والتقاطعات ومداخل المدن.

الانتباه إلى أماكن انتشار الرادارات لتجنب المخالفات المرورية.

القيادة الآمنة والالتزام بقواعد المرور يضمنان الوصول بأمان خلال الرحلات والتنقلات.

خطة مرورية مكثفة خلال عيد الأضحى

وفي إطار الاستعدادات لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك، وضعت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية موسعة لمتابعة حركة السيارات على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح.

وتستهدف الخطة تحقيق السيولة المرورية واستيعاب الكثافات المتوقعة على الطرق المؤدية إلى المحافظات المختلفة، خاصة مع زيادة حركة السفر والتنقل خلال أيام العيد.

تكثيف الخدمات المرورية على الطرق السريعة

وشملت الخطة تعزيز التواجد المروري على مدار 24 ساعة بالمحاور والطرق الحيوية، من بينها:

الطريق الزراعي.

الطريق الأوسطى.

الطريق الإقليمي.

محور المنيب.

محور المريوطية.

طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي.

طريق السويس الصحراوي.

طريق القطامية – العين السخنة.

طريق الإسماعيلية الصحراوي.

طريق العلمين الساحلي.

الطريق الساحلي بالإسكندرية.

كما تم الدفع بخدمات مرورية ودراجات نارية وسيارات دفع رباعي لمتابعة الحالة المرورية والتعامل السريع مع أي أعطال أو تكدسات.

غرف عمليات وكاميرات لمتابعة الحركة

واعتمدت الإدارة العامة للمرور على غرف عمليات مركزية مزودة بكاميرات مراقبة حديثة لمتابعة حركة السيارات على مختلف المحاور، مع الربط المباشر بين إدارات المرور بالمحافظات المختلفة لرصد أي كثافات مرورية والتعامل الفوري معها.

وتواصل إدارات المرور تكثيف الحملات على المواقف والمحاور الرئيسية لضبط المخالفات ومنع السير العشوائي، مع التركيز على منع سيارات النقل الثقيل والتروسيكلات من السير بالمناطق المزدحمة ووسط المدينة خلال أوقات الذروة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق الانسيابية المرورية وتأمين حركة المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، مع توفير أعلى معدلات الأمان على الطرق والمحاور الرئيسية.