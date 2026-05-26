نائب محافظ مطروح يتابع جاهزية القطاعات الخدمية بالمراكز والمدن لاستقبال عيد الأضحى المبارك

تابع الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال عيد الأضحى المبارك بمراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح.

وذلك بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير المساعد، والدكتور عبدالرحمن الطباخ مدير مركز السيطرة.

واطمأن نائب المحافظ على جاهزية القطاعات الخدمية المختلفة، خاصة استعدادات المجازر لاستقبال الأضاحي

كما تابع رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات للتعامل مع أي طوارئ، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة العامة، مع استمرار المتابعة اللحظية والإبلاغ الفوري عن أي أحداث طارئة خلال أيام العيد لضمان سرعة التعامل معها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.