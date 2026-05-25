استعدادا لـ عيد الأضحى .. نائب محافظ مطروح يتفقد مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز

تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، يرافقه المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز، لمتابعة انتظام التشغيل والتأكد من توافر مخزون كافٍ لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي خلال أيام العيد.

توافر مخرون البوتاجاز

وتابع نائب المحافظ توافر مخزون كافٍ من أسطوانات البوتاجاز لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي خلال أيام العيد، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والموازين المعتمدة، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومتميزة للمواطنين.

وأشاد نائب المحافظ بجهود العاملين بالمصنع، مؤكدًا أهمية استمرار العمل بكفاءة عالية خلال فترة العيد، مع تحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد لضمان استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.

ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، بتوفير الخدمات والتيسير على المواطنين، خاصة مع الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.