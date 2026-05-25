إسرائيل تمطر لبنان بالنيران.. 70 هدفًا لحزب الله تحت القصف خلال 24 ساعة

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الجيش هاجم أكثر من 70 موقعًا تابعًا لحزب الله في لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية، مستخدمًا أكثر من 85 قذيفة.

ووفقًا لجيش الاحتلال، فقد تم استهداف نحو 10 مقرات ومخازن أسلحة ومواقع أخرى في منطقة صور، يستخدمها حزب الله لتنفيذ مخططات ضد القوات الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وفي الوقت نفسه، قضت القوات الجوية الإسرائيلية على عناصر من حزب الله كانوا يستقلون دراجات نارية في منطقة تتواجد فيها القوات الإسرائيلية جنوب لبنان.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوامره لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ببدء هجوم عسكري ضد حزب الله، للحد من الهجمات المسيرة التي يشنها الحزب المتمركز في جنوب لبنان.

وأوضح نتنياهو في بيان مصور: "نحن في حالة حرب مع حزب الله. في الأسابيع الأخيرة فقط، قضى مقاتلونا البواسل على أكثر من 600 إرهابي. لكننا لن نتوقف عن الهجوم. بل على العكس، لقد أصدرت تعليماتي لهم بتكثيف الهجوم"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف: "سنضربهم. نعم، إنهم يهاجموننا بطائرات مسيّرة، طائرات مسيّرة مزودة بتقنيات إلكترونية، ولدينا فريق متخصص يعمل على هذا الأمر - وسنحل هذه المشكلة أيضًا... لكن ما يتطلبه الأمر منا الآن هو تكثيف الضربات، وزيادة القوة. سنضربهم ضربة قاضية".