تصعيد خطير في لبنان.. نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي بتكثيف الهجمات ضد حزب الله

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين إنه أصدر تعليمات للجيش بـ"تكثيف الهجوم" على حزب الله، بعد أن أشار مسؤول أمريكي إلى أن واشنطن ستوافق على عملية عسكرية أوسع نطاقًا ضد الحزب، وسط تصاعد هجمات الطائرات المسيّرة.

وأوضح نتنياهو في بيان مصور: "نحن في حالة حرب مع حزب الله. في الأسابيع الأخيرة فقط، قضى مقاتلونا البواسل على أكثر من 600 إرهابي. لكننا لن نتوقف عن الهجوم. بل على العكس، لقد أصدرت تعليماتي لهم بتكثيف الهجوم"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف: "سنضربهم. نعم، إنهم يهاجموننا بطائرات مسيّرة، طائرات مسيّرة مزودة بتقنيات إلكترونية، ولدينا فريق متخصص يعمل على هذا الأمر - وسنحل هذه المشكلة أيضًا... لكن ما يتطلبه الأمر منا الآن هو تكثيف الضربات، وزيادة القوة. سنضربهم ضربة قاضية".