أحمد موسى: المشروعات القومية هدفها المواطن وتطوير غير مسبوق لكوبري أكتوبر.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة تستهدف خدمة المواطن في المقام الأول، مشيرًا إلى أن مشروع القطار الخفيف واجه تساؤلات في بدايته حول مدى إقبال المواطنين عليه.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «القطار الخفيف حاليًا يستقله المواطنون بشكل كبير، وهناك أشخاص يتركون سياراتهم الخاصة ويستخدمون القطار الخفيف».

وأضاف: «شركة ألستوم الفرنسية العالمية تنشئ مصنعين في مصر، أحدهما لإشارات الكهرباء والآخر لتصنيع العربات، في خطوة تدعم قطاع النقل والصناعة».

وأوضح أن كوبري أكتوبر يشهد أعمال تطوير غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن حالته سابقًا كانت تتسبب في معاناة لقائدي السيارات، لكنه يشهد حاليًا تحسينات كبيرة.

وأضاف: «تحدثت مع الفريق كامل الوزير وحييته على أعمال التطوير في كوبري أكتوبر، وقال لي: ولسه كمان لما ننتهي منه».

وتابع: «سيتم إنشاء كوبري يربط منطقة رمسيس بكوبري أكتوبر، وكل هذه المشروعات هدفها خدمة المواطن، ولازم شوارعنا تليق بينا».