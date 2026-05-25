بيزيرا : كرة القدم المصرية جيدة .. ومبسوط إني وصلت للعب هنا في القاهرة

أبدى خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك، سعادته بالفوز بلقب الدوري المصري الممتاز .



وقال خوان بيزيرا في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" كرة القدم المصرية جيدة وأنا بحبها وأنا مبسوط إني وصلت للعب هنا في مصر".

وأكمل خوان بيزيرا :" بعد صافرة النهاية في مباراة سيراميكا حسيت بشعور لا يوصف وكنت فرحان جدا ورأيت الجمهور فرحان وبيغني".

ولفت بيزيرا :" بكون مبسوط لما الجمهور بيقابلني في الشارع وحب الجمهور امر بيفرحني جدا "

وتاب خوان بيزيرا :" استطعت ان اندمج مع فريق نادي الزمالك وعملنا كفريق لحصد البطولات ونجحنا في حصد بطولة ادوري ".

