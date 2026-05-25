مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث بالطريق الصحراوي أسوان القاهرة

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 11 شخص أخر نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة عند مدخل مدينة إدفو ، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة والإسعافات الأولية .

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية بأسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بالطريق الصحراوى الغربى عند مدخل إدفو، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

حادث

وقد أسفر الحادث عن إصابة 11 شخص بإصابات متنوعة، فيما لقى شخص مصرعه متأثراً بإصابته، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وإيداع جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وقد باشرت الجهات المعنية جهودها لرفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها.