منصة جامعة أسوان للتسويق الرقمي ترى النور قريبا.. نافذة عالمية لتسويق إبداعات الطلاب والخريجين ودعم الهوية الأسوانية

في خطوة جديدة تعكس توجه جامعة أسوان نحو التحول الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وبرعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان.

عقدت الجامعة اجتماعًا موسعًا بمقر مركز معلومات الجامعة لوضع اللمسات النهائية والاستعدادات الفنية والإدارية لإطلاق المنصة الرقمية الموحدة لجامعة أسوان لتسويق منتجات الطلاب والخريجين والهوية الأسوانية، والتي تمثل مشروعًا تنمويًا مبتكرًا يربط بين الجامعة والمجتمع المحلي والأسواق الإقليمية والدولية.

ترأس الاجتماع الدكتور أشرف إمام نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور حسن أمين الشقطي عميد كلية التجارة، والاستاذ خالد عسران أمين عام الجامعة، والدكتور علي عبدالله مدير مركز الخدمة العامة بكلية التجارة، والدكتور محمد عيد مدير مركز معلومات الجامعة، إلى جانب الفريق الفني المسؤول عن تنفيذ المشروع.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية والتقنية تمهيدًا للإطلاق الرسمي للمنصة خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا، لتكون منصة متكاملة لعرض وتسويق منتجات الطلاب والخريجين والأسر المنتجة والحرف البيئية والتراثية التي تعكس أصالة وتاريخ محافظة أسوان.

جهود جامعية

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن الجامعة تواصل تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى دعم الطلاب والخريجين وتمكينهم اقتصاديًا من خلال توفير أدوات حديثة للتسويق الرقمي والتواصل مع الأسواق المختلفة، مشيرًا إلى أن المنصة تأتي متسقة مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وقال بأنه نسعى إلى تحويل الأفكار الإبداعية والمشروعات الطلابية إلى قصص نجاح حقيقية ومشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة، كما نعمل على توفير منصة رقمية احترافية تتيح لأبناء الجامعة الوصول إلى فرص تسويقية أوسع محليًا ودوليًا، مع إبراز الهوية الأسوانية وتراثها الحضاري والثقافي الفريد.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف إمام نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المنصة تمثل إحدى المبادرات النوعية التي تعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أنها ستسهم في خلق فرص جديدة للعمل الحر والعمل عن بُعد، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وربط المنتجين والمبدعين من أبناء الجامعة بالمؤسسات الاقتصادية والأسواق المستهدفة.

وأضاف "امام" ان المنصة ليست مجرد وسيلة تسويق إلكتروني، بل منظومة متكاملة لدعم الابتكار والإنتاج وريادة الأعمال، ووسيلة فعالة لتمكين الشباب وتسويق منتجاتهم وخدماتهم وأفكارهم الإبداعية بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد المحلي.

بدوره، أكد الدكتور حسن أمين الشقطي عميد كلية التجارة، أن الكلية تبنت فكرة المشروع انطلاقًا من دورها في دعم الاقتصاد وريادة الأعمال وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر مظلة تسويقية موحدة لمختلف منتجات ومخرجات كليات الجامعة.

واوضح عميد كلية التجارة حرصنا على تصميم منصة عصرية تستوعب كافة أنواع المنتجات والخدمات، بدءًا من المشغولات اليدوية والمنتجات التراثية والزراعية، مرورًا بالخدمات الاستشارية والمهنية، وصولًا إلى التطبيقات الذكية والبرمجيات والأفكار الابتكارية القابلة للتنفيذ والاستثمار، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب والخريجين نحو التميز والنجاح.

ومن المقرر أن تتيح المنصة فرصًا واسعة للتسويق المحلي والدولي، من خلال بناء شراكات مع الفنادق والبازارات السياحية والشركات المتخصصة في التصدير، بما يسهم في تعزيز فرص انتشار المنتجات الأسوانية وإبراز الهوية الثقافية والتراثية للمحافظة، ويؤكد دور جامعة أسوان كمحرك رئيسي للتنمية والابتكار وخدمة المجتمع.