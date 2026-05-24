محافظ أسوان يترأس اجتماع مجلس الصحة الإقليمى لتعزيز المنظومة الصحية

ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات إجتماع مجلس الصحة الإقليمى ، بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، إلى جانب المختصين بمديرية الصحة وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، ومديرى المستشفيات ، ونقباء الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والعلوم الصحية ، فضلاً عن ممثلى الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الخدمات الصحية ، والقيادات التنفيذية والدينية .

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإرتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، ووفقًا لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .



وأكد المهندس عمرو لاشين أن الهدف من الإجتماع يتمثل فى تفعيل دور مجلس الصحة الإقليمى للتغلب على التحديات القائمة ، وتحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتطوير القطاع الصحى ، بما يساهم فى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وتقديم خدمات علاجية ووقائية متكاملة تلبي إحتياجات أهالى المحافظة بمختلف المدن والمراكز .

وشهد الإجتماع التأكيد على التنسيق لمحافظ أسوان مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لنقل مطالب وإحتياجات المحافظة فى القطاع الطبى والعلاجى ، والتى تشمل سرعة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بمستشفى التأمين الصحى ، وتسليم مستشفى نصر النوبة ، وإستكمال الأعمال المتبقية بمستشفيات دراو وكوم أمبو ، بالإضافة إلى دعم المستشفيات والوحدات الصحية بالأطباء وأطقم التمريض لسد العجز فى القوى البشرية .

جهود



حصر الصروح الطبية التى تم إنشاؤها وتجهيزها بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية ، والعمل على تشغيلها وفق المعايير الطبية والصحية المعتمدة بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



تعزيز التنسيق والتعاون بين هيئات الرعاية الصحية والتأمين الصحى الشامل والإعتماد والرقابة الصحية ومديرية الصحة ، لبحث آليات الإستفادة من أطباء الأسنان والصيادلة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل لتقديم خدمات صحية متكاملة .



الإهتمام بتطوير وتأهيل الكوادر الطبية ورفع كفاءتها المهنية بصورة مستمرة لمواكبة التطورات الحديثة فى القطاع الصحى .



تعزيز دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى دعم المنظومة الصحية والمساهمة فى توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين .



المتابعة المستمرة لتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم داخل المستشفيات والمنشآت الصحية لضمان إستمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة .



توفير الدعم اللوجستى اللازم لتفعيل تشغيل مكاتب الصحة بعد مواعيد العمل الرسمية ، بما يساهم فى سرعة إنهاء إجراءات إستخراج شهادات الوفاة والتخفيف عن المواطنين .



عقد إجتماع بين الرعاية الصحية ومديرية الصحة ومستشفى الجامعة للتنسيق بشأن تكليف الأطباء والتمريض .

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإستمرار فى المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية ، والتعامل الفورى مع أى معوقات أو تحديات لضمان تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين ، مع أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لتحقيق أفضل النتائج والإرتقاء بمستوى الرعاية الصحية داخل المحافظة .



ويأتى إنعقاد مجلس الصحة الإقليمى فى إطار حرص محافظة أسوان على تطوير القطاع الصحى وتحقيق أعلى معدلات الجودة فى الخدمات الطبية والعلاجية ، بما يساهم فى الحفاظ على صحة المواطنين وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم .