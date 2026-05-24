هل أسعار الطماطم انخفضت لـ 7 جنيهات للكيلو؟.. متحدث الزراعة يجيب
استنفار أمني بمحيط البيت الأبيض .. تكرار محاولات الاغتيال يعيد شبح استهداف ترامب
البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بـ عيد الأضحى المبارك
أحمد حسن يكشف موقف الزمالك من رحيل حسام عبد المجيد
ظاهرة لافتة في الطور .. انحسار المياه يكشف الشعاب المرجانية وكائنات بحرية بشاطئ الجبيل
«واحد من الناس» يقدم حلقة خاصة من مسجد السيدة نفيسة... غدا
قداسة البابا تواضروس يهنئ وزير الداخلية بعيد الأضحى
قداسة البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى
فان دايك يودع محمد صلاح وروبرتسون: تركا إرثًا لا يُنسى
مدبولي يبحث خطة تصنيع سيارات جديدة في مصر بالتعاون مع مصنعين عالميين
الطماطم بـ 7 جنيهات.. الزراعة تكشف الحقيقة بعد أن وصلت لـ 70 جنيهًا
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى العائدين إلى قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك

محمد عبد الفتاح

أجرى الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان جولة تفقدية بكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك، لمتابعة انتظام العملية الامتحانية والاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب، وذلك بحضور الدكتورة عواطف حامد عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

يأتى ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026.

وخلال الجولة، تابع الدكتور لؤى سعد الدين انتظام أعمال اللجان الامتحانية، والتأكد من توافر المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط، مشيدًا بالجهود المبذولة من إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في تنظيم العملية الامتحانية.

وأكد لؤي سعد الدين نصرت أن جامعة أسوان تحرص على المتابعة الميدانية المستمرة لجميع الكليات خلال فترة الامتحانات، تنفيذًا لخطة الجامعة الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية وأكاديمية متميزة، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تتابع بشكل يومي انتظام الامتحانات والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ، بما يحقق مصلحة الطلاب ويضمن جودة العملية التعليمية.

وأوضح أن كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك تعد من الكليات المتخصصة التي تمثل إضافة مهمة للجامعة وللقطاع السمكي في مصر، لما تقدمه من برامج أكاديمية وتطبيقية تسهم في إعداد كوادر مؤهلة لدعم خطط التنمية المستدامة والاستثمار في الثروة السمكية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة عواطف حامد، عميد كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدأت اعتبارًا من 10 مايو الجاري وتستمر حتى 16 يونيو 2026، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة تضمن حسن سير الامتحانات وانتظامها وفق الجداول المعلنة.

وأضافت أن الكلية تطبق نظام الدراسة من خلال برنامجين أكاديميين رئيسيين هما: الاستزراع المائي والمصايد الداخلية، إلى جانب ثمانية أقسام علمية متخصصة وتضم الاستزراع المائي، صحة وأمراض الأسماك، المصايد السمكية، البيئة المائية، العلوم الهندسية، الملاحة البحرية، تكنولوجيا تصنيع الأسماك، والاقتصاد والإرشاد السمكى.

وأكدت عميد الكلية أن إدارة الكلية سخرت كافة إمكاناتها البشرية والإدارية لضمان نجاح الامتحانات، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، مشيدةً بالدعم المستمر من إدارة جامعة أسوان وحرصها على متابعة مختلف الكليات والوقوف على احتياجاتها بصورة مباشرة.

واختتمت الجولة بتأكيد أهمية الدور الذي تقوم به كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك في دعم البحث العلمي وخدمة المجتمع، من خلال إعداد خريجين قادرين على المساهمة في تنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع المائي بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

