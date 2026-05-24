الإشراف العام
جامعة أسوان تشارك فى احتفالية «يوم أفريقيا» بجامعة القاهرة

شارك الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في فعاليات الاحتفال بالذكرى الثالثة والستين لـ«يوم أفريقيا» والتي استضافتها جامعة القاهرة، بحضور رفيع المستوى ضم عددًا من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والقيادات الأفريقية، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز أواصر التعاون مع دول القارة وترسيخ الشراكات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية المستدامة.

وشهدت الاحتفالية إذاعة كلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلالها أن أفريقيا تقف على أعتاب مرحلة جديدة من البناء والتنمية، مستندة إلى ما تمتلكه من إمكانات هائلة وموارد غنية وإرادة قوية لشعوبها، مشددًا على أن مصر ستظل شريكًا فاعلًا في دعم مسيرة التنمية والتكامل بالقارة السمراء.

كما أشاد الرئيس السيسي بالدور التاريخي الذي تقوم به جامعة القاهرة باعتبارها صرحًا أكاديميًا عريقًا يمتد تأثيره إلى أفريقيا والشرق الأوسط، وأسهم على مدار عقود في نشر المعرفة وبناء الإنسان العربي والأفريقي ودعم حركات التحرر والتنمية في مختلف دول القارة.

وجاءت الاحتفالية بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسئولين والسفراء الأفارقة والأجانب.

وتضمنت الفعاليات عرضًا لفيلم تسجيلي عن العلاقات المصرية الأفريقية، وكلمات رسمية تناولت أهمية تعزيز التعاون بين دول القارة في مختلف المجالات، فضلًا عن تكريم عدد من الشخصيات الداعمة لمسيرة العلاقات المصرية الأفريقية، إلى جانب فقرات فنية وثقافية عكست التنوع الحضاري والثقافي للقارة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن مشاركة الجامعة في احتفالية «يوم أفريقيا» تعكس التزامها بدعم توجهات الدولة المصرية نحو تعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة وتعزيز مكانة مصر العلمية والتعليمية داخل القارة.

وقال إن جامعة أسوان تمتلك موقعًا استراتيجيًا فريدًا يجعلها بوابة أكاديمية مهمة نحو العمق الأفريقي، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة بناء شراكات علمية وبحثية مستدامة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية بالقارة، بما يسهم في تبادل الخبرات وإعداد كوادر قادرة على قيادة مسيرة التنمية في أفريقيا.

وأضاف "نصرت": “نؤمن بأن التعليم والبحث العلمي يمثلان الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أكثر إشراقًا لشعوب القارة الأفريقية، ولذلك تواصل جامعة أسوان التوسع في برامج التعاون الدولي واستقطاب الطلاب الوافدين من مختلف الدول الأفريقية، مع توفير بيئة تعليمية وثقافية داعمة تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي، خاصة مع دور المعهد الافريقي للبحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل”.

وأشار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت إلى أن الجامعة تضع في مقدمة أولوياتها خدمة القضايا التنموية الأفريقية من خلال البحث العلمي التطبيقي وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز دورها الريادي في القارة ودعم جهود التنمية المستدامة والازدهار المشترك.

واختُتمت الاحتفالية في أجواء جسدت روح الوحدة والتكامل بين مصر ودول أفريقيا، وأكدت علي أهمية التعليم والثقافة والبحث العلمي كأدوات فاعلة لبناء مستقبل أفريقي أكثر تقدمًا واستدامة، بما يعزز من مسيرة التعاون المشترك بين شعوب القارة ويحقق تطلعاتها نحو التنمية والرخاء.

