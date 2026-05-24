محافظ أسوان: كثفنا الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة السلع وتوافر الاحتياجات الأساسية

أكد الدكتور عمرو لاشين، محافظ أسوان، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي طوارئ وضمان سرعة الاستجابة للمواطنين.

وأوضح لاشين خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المحافظة كثفت الحملات الرقابية على الأسواق والمحال والمطاعم بالتنسيق مع التموين والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء، للتأكد من جودة السلع وتوافر الاحتياجات الأساسية، إلى جانب رفع جاهزية المستشفيات والإسعاف وتوفير الأدوية ومستلزمات الإغاثة العاجلة.

وأضاف أن المحافظة انتهت من تجهيز ساحات صلاة العيد وأماكن التنزه العامة، مع تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة والتأمين، كما تم تجهيز 13 مجزرًا حكوميًا لاستقبال الأضاحي مجانًا، بالتوازي مع حملات لمنع الذبح في الشوارع والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين خلال أيام العيد.