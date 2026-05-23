استعدادًا للعيد.. الإسكندرية تكثف أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع

تكثّف محافظة الإسكندرية، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف الأحياء والمناطق، لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وفي إطار خطة الدولة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، حيث تواصل المحافظة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية تنظيم عدد من الأسواق المؤقتة بمناطق متفرقة لخدمة المواطنين قبل العيد.

ومن المقرر إقامة الأسواق، اليوم السبت، خلف الجندي المجهول بمنطقة المنشية بنطاق حي الجمرك بعدد 15 باكية، وشارع أنور السادات بمنطقة برج العرب القديم بعدد 10 باكيات، إلى جانب سوق بمنطقة أبو يوسف بجوار مدرسة الأورمان بحي العجمي يضم 25 باكية، بالإضافة إلى سوق بميدان المندرة الجامع بنطاق حي منتزه ثان.

كما تستمر الأسواق يوم الأحد بالمواقع نفسها في المنشية وأبو يوسف والمندرة، فيما يقام يوم الإثنين سوق بجوار مجمع الخدمات بقرية بهيج التابعة لمركز ومدينة برج العرب، إلى جانب استمرار سوق المندرة.

وأكد محافظ الإسكندرية ، استمرار جهود المحافظة في التوسع بإقامة الأسواق والمعارض المؤقتة بمختلف الأحياء، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، مع تكثيف أعمال المتابعة والرقابة للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة المنتجات المعروضة.