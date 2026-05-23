برلماني: مشروعات الجيزة الجديدة تجسد قوة الإرادة السياسية وتحسن جودة حياة المواطنين

أكد الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الجيزة، يعكس حجم الإنجازات التي تنفذها الدولة المصرية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، ويؤكد استمرار الدولة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح جبيلي أن الجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء وافتتاحه للمشروعات على أرض الواقع، تعكس وجود رؤية حكومية واضحة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة في مختلف المحافظات، خاصة المحافظات ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وفي مقدمتها محافظة الجيزة، التي تشهد طفرة غير مسبوقة في مجالات البنية التحتية، والطرق، والإسكان، والخدمات الصحية والتعليمية.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

وقال عضو مجلس النواب إن المشروعات الجديدة تسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري داخل المحافظة، مؤكدًا أن الدولة تواصل العمل على تطوير المناطق الحيوية والقضاء على المشكلات المزمنة التي عانى منها المواطنون لسنوات طويلة.

وأشار جبيلي إلى أن محافظة الجيزة تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، باعتبارها من المحافظات الحيوية ذات الثقل السكاني والاقتصادي، لافتًا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية داخل المحافظة يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في مختلف القطاعات.

كما أكد النائب أحمد جبيلي، أن افتتاح المشروعات الجديدة يبعث برسائل طمأنة وثقة للمواطنين بشأن قدرة الدولة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، مشيداً بحجم التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، والذي أسهم في تحقيق معدلات إنجاز كبيرة خلال الفترة الماضية.