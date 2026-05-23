موسم الحج هذا العام الأكثر تنظيمًا وتشديدًا في الإجراءات والخدمات

قال محمد عبيد مراسل القاهرة الإخبارية من الأراضي المقدسة، إن موسم الحج هذا العام يشهد استعدادات مختلفة بشكل كامل مقارنة بالأعوام السابقة، من حيث مستوى التنظيم والتدقيق في التصاريح والإجراءات الخاصة بدخول الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك قبل يومين فقط من انطلاق أولى المناسك بيوم التروية.

وأوضح المراسل أن مبادرة «حج بلا حقيبة» ساهمت في تقليص زمن إنهاء إجراءات الحجاج داخل المطارات إلى أقل من 20 دقيقة، فيما أصبحت الرحلة بين الحرمين لا تستغرق سوى ساعتين وربع عبر قطار الحرمين، الذي ارتفعت سعته التشغيلية إلى 35 قطارًا، يحمل كل منها نحو 450 راكبًا.

وأضاف «عبيد» أن السلطات السعودية كثفت إجراءاتها لضبط مخالفي تصاريح الحج، حيث تم ضبط نحو 7000 مخالف حتى الآن، مع فرض غرامات مالية كبيرة بحقهم، مشيرًا إلى أن نسبة المخالفات انخفضت بنحو 44% مقارنة بالمواسم السابقة، بحسب تصريحات رئيس قوات أمن الحج.

وأشار المراسل إلى أن عدد الحجاج القادمين إلى المملكة تجاوز مليونًا ونصف المليون حاج عبر 6 مطارات ومن أكثر من 140 وجهة حول العالم، لافتًا إلى تقديم أكثر من 644 ألف خدمة صحية للحجاج حتى الآن، شملت عمليات جراحية وقلب مفتوح وإجراءات حجر صحي للوقاية من الأوبئة والفيروسات مثل إيبولا وهانتا.