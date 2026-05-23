"الشؤون الإسلامية السعودية" تنفذ برامج توعوية وإرشادية بالمواقيت خلال موسم الحج

واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية تنفيذ برامجها التوعوية والإرشادية في المواقيت المكانية خلال موسم حج 1447هـ، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الوعي الشرعي والتنظيمي لدى ضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم إلى المواقيت.

وتنفذ الوزارة، ممثلةً بفرعها بمنطقة مكة المكرمة عبر إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم "السبت"، برامج توعوية وإرشادية في ميقاتي قرن المنازل بالسيل الكبير ووادي محرم بالهدا، بهدف إرشاد الحجاج إلى كيفية أداء المناسك وفق المنهج الشرعي الصحيح بكل يسر وطمأنينة.

وتشمل البرامج تقديم الإرشادات المتعلقة بالإحرام ومحظوراته، وآلية أداء المناسك، إلى جانب التوعية بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لموسم الحج، بما يسهم في تعزيز سلامة الحجاج وانسيابية أدائهم للمناسك.

وفي سياق متصل.. واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية تنفيذ مبادرة "بشائر الوصول" في مطار الطائف الدولي، ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ؛ بهدف الترحيب بضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة، وإبراز الصورة المشرفة لما تقدمه المملكة من خدمات متكاملة للحجاج منذ لحظة وصولهم.