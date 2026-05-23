رسميًا.. إعلان قائمة المنتخب السعودي لكأس العالم 2026

أعلن المدير الفني لمنتخب السعودية قائمة “الأخضر” الأولية استعدادًا للمرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يدخل منتخب السعودية معسكرًا إعداديًا أخيرًا خلال الفترة المقبلة، على أن يتم خلاله تحديد ملامح القائمة النهائية التي ستخوض غمار المونديال.

وجاءت القائمة الأولية لمنتخب السعودية كالتالي:

محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبدالقدوس عطية، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبدالحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، زكريا هوساوي، محمد كنو، عبدالله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش، صالح أبو الشامات، فراس البريكان، عبدالله آل سالم، صالح الشهري، عبدالله الحمدان.

وشهدت قائمة منتخب السعودية استبعاد بعض الأسماء البارزة، مقابل انضمام عناصر جديدة لصفوف المنتخب، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين قبل الاستحقاق العالمي.ك