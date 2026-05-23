الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

قاذفات أمريكية تستعد لضرب إيران.. وطهران تهدد برد يتجاوز الشرق الأوسط

فرناس حفظي

تتزايد المؤشرات على اقتراب مواجهة عسكرية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط استعدادات أمريكية مكثفة وتحركات عسكرية متسارعة، في وقت لا تزال فيه المساعي الدبلوماسية مستمرة لمنع انفجار إقليمي واسع.


وذكرت تقارير أمريكية أن إدارة دونالد ترامب رفعت مستوى الجاهزية العسكرية تحسبًا لجولة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية، بينما ألغى مسؤولون في الجيش والاستخبارات إجازاتهم، بالتزامن مع تحديث خطط التأهب بالقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.


كما تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطعا نشره دان سكافينو، مستشار ترامب ونائب رئيس أركان البيت الأبيض، يظهر قاذفات الشبح الأمريكية “بي-2” القادرة على حمل قنابل خارقة للتحصينات، في إشارة اعتبرها مراقبون تمهيدًا لاحتمال استهداف منشآت نووية إيرانية تحت الأرض.


في المقابل، رفعت طهران حالة الاستعداد القصوى، وأغلقت مجالها الجوي غرب البلاد حتى صباح الاثنين، في خطوة تعكس توقعها لاحتمال وقوع هجوم مفاجئ، كما هدد مسؤولون إيرانيون برد “يتجاوز حدود الشرق الأوسط”، مؤكدين أن القوات المسلحة وضعت خططًا لمرحلة تصعيد جديدة في حال تعرضت البلاد لأي هجوم.


وتأتي هذه التطورات بينما تواصل واشنطن الضغط على إيران للقبول بمقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء أشهر من التصعيد العسكري، مع تحذيرات أمريكية من أن رفض المقترح قد يؤدي إلى استئناف فوري للغارات الجوية.


وفي السياق ذاته، كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن مناقشات داخل حلف حلف شمال الأطلسي بشأن “خطة بديلة” لفتح مضيق هرمز بالقوة إذا استمرت إيران في تهديد الملاحة الدولية.

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

نيللي كريم

