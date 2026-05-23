تراجع عيار 21 في الصاغة.. انخفض 15جنيهًا خلال تعاملات اليوم السبت



شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم السبت حيث فقد عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 15 جنيهًا مقارنة بمستوياته في ختام تعاملات أمس.

ويأتي هذا التراجع في ظل تحركات محدودة في السوق المحلية، بعد موجة ارتفاعات سجلها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، قبل أن يعود للهبوط مع بداية جلسات اليوم.



هبوط أسعار الذهب



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6820 جنيهًا للشراء و6770 جنيهًا للبيع، بعد أن تراجع بنحو 20 جنيهًا في المتوسط خلال أول تعاملات اليوم.



كما سجل عيار 24 نحو 7794 جنيهًا للشراء و7737 جنيهًا للبيع، بينما بلغ عيار 22 نحو 7144 جنيهًا للشراء و7092 جنيهًا للبيع، في حين سجل عيار 18 نحو 5845 جنيهًا للشراء و5802 جنيهًا للبيع.



الجنيه الذهب يتراجع



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 54.56 ألف جنيه للشراء و54.16 ألف جنيه للبيع، بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية عالميًا إلى نحو 4509 دولارات.



ويعكس هذا الأداء حالة من التذبذب في السوق المحلية، مدفوعة بتغيرات الأسعار العالمية وترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.