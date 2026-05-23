فيرجسون ضد جوارديولا.. من صنع الإرث الأكبر في تاريخ البريميرليج؟

مع إعلان مانشستر سيتي رحيل مدربه بيب جوارديولا بنهاية الموسم عاد الجدل بقوة داخل الأوساط الكروية حول هوية أعظم مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز في مقارنة تضع المدرب الإسباني وجها لوجه أمام الأسطورة السير أليكس فيرجسون الرجل الذي صنع العصر الذهبي لنادي مانشستر يونايتد.

جوارديولا يودع السيتي بعد حقبة استثنائية

بعد 10 سنوات قضاها على رأس القيادة الفنية لمانشستر سيتي، يطوي جوارديولا صفحة تُعد من الأكثر نجاحا في تاريخ النادي بعدما قاد الفريق إلى هيمنة محلية واضحة وإنجازات قارية جعلت اسمه حاضرا بقوة بين عظماء التدريب في إنجلترا.

لكن رحيله أعاد سؤالا قديما إلى الواجهة هل تفوق جوارديولا على فيرجسون كأعظم مدرب في تاريخ البريميرليج، أم أن إرث المدرب الاسكتلندي لا يزال عصيا على المنافسة؟

البطولات.. أفضلية رقمية لفيرجسون

من حيث عدد الألقاب، يمتلك فيرجسون الأفضلية التاريخية، بعدما حصد 26 بطولة رئيسية خلال حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 17 لقبا لجوارديولا.

ورغم ذلك، تبدو المقارنة أكثر تعقيدا عند النظر إلى معدل الإنجاز لكل موسم إذ حقق فيرجسون متوسط 1.24 لقب في الموسم بينما وصل معدل جوارديولا إلى 1.7 لقب ما يعكس قدرة المدرب الإسباني على فرض الهيمنة خلال فترة زمنية أقصر.

وفي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز تحديدا فاز فيرجسون بـ13 لقبا مقابل 6 ألقاب لجوارديولا مع تقارب واضح في نسبة النجاح بحصد اللقب وهو ما يعكس حجم تأثير الثنائي على المنافسة المحلية.

فيرجسون

دوري الأبطال والإنجازات الكبرى

على الصعيد القاري، تظهر الأرقام تفوقا نسبيا لفيرجسون مع لقبين في دوري أبطال أوروبا بينما توج جوارديولا بالبطولة مرة واحدة مع مانشستر سيتي.

أما البطولات المحلية الأخرى فقد حقق فيرجسون نجاحا لافتا في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة في حين حافظ جوارديولا على معدل تنافسي مرتفع جعل المقارنة متقاربة من حيث التأثير والإنجاز.

مشروع فيرجسون وثورة جوارديولا

الفارق الأكبر بين المدربين لا يتعلق فقط بالألقاب بل بطبيعة المشروع الذي قاده كل منهما.

وصل فيرجسون إلى مانشستر يونايتد عام 1986 والفريق يعيش مرحلة تراجع لينجح تدريجيا في تحويله إلى قوة كروية أوروبية وعالمية مؤسسا ثقافة انتصارات استمرت لعقود.

أما جوارديولا، فقد تسلم فريقا كان يعيش مشروعا استثماريا ضخما ويملك بنية تنافسية قوية لكنه ارتقى به إلى مستويات غير مسبوقة محولا السيتي إلى آلة ألقاب وفريق يفرض هيمنته بأسلوب لعب واضح ومؤثر.

التأثير على كرة القدم الإنجليزية

إذا كان فيرجسون قد غيّر هوية مانشستر يونايتد فإن تأثير جوارديولا امتد إلى الكرة الإنجليزية بأكملها.

فلسفة الاستحواذ، البناء من الخلف، تطوير أدوار المدافعين وحراس المرمى، والاعتماد على الضغط العالي أصبحت عناصر أساسية في أسلوب لعب العديد من أندية البريميرليج، ما جعل تأثير المدرب الإسباني يتجاوز حدود ناديه.

في المقابل، ترك فيرجسون إرثا إداريا وفنيا يتمثل في بناء أجيال متعاقبة من النجوم والحفاظ على عقلية الانتصار داخل مانشستر يونايتد لسنوات طويلة.

صناعة النجوم وتطوير اللاعبين

عرف فيرجسون بقدرته على اكتشاف المواهب وصقلها إذ ساهم في تطوير أسماء بارزة مثل كريستيانو رونالدو وريان جيجز وواين روني.

أما جوارديولا، فبرع في تطوير لاعبين وتحويلهم إلى نسخ أكثر نضجا تكتيكيا وفنيا مثل برناردو سيلفا وجون ستونز وروبن دياز.

من الأعظم في تاريخ البريميرليج؟

يبقى الحسم مسألة وجهة نظر ترتبط بمعايير التقييم فمن ينظر إلى عدد البطولات والاستمرارية سيمنح الأفضلية لفيرجسون بينما قد يرى آخرون أن جوارديولا غير شكل اللعبة ورفع سقف الجودة الفنية بصورة غير مسبوقة.

وفي النهاية، قد لا يكون السؤال من الأفضل فقط بل كيف نجح مدربان من عصرين مختلفين في كتابة فصلين استثنائيين من تاريخ كرة القدم الإنجليزية.